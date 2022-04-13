İnat etti keçilerin peşine düştü! Hepsini bir arada görüntüledi

Sivas'ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, inat etti inatçı keçilerin peşine düştü. Her gün dört saatini dağların zirvelerinde geçiren Aslan, çok sayıda dağ keçisini yakından görüntülemeyi başardı.

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Sivas’ta vaktinin büyük kısmını yaban hayatını fotoğraflamaya adayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, bir süre önce inatçı dağ keçilerinin peşine düştü. Her gün dört saatini dik yamaçlarda geçirdi. Sonunda çok sayıda keçiyi yakından görüntülemeyi başardı.



“DİK YAMAÇTA DÜZ YOLDAYMIŞ GİBİ YÜRÜYOR”

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, “Dağ keçileri dik yamaçlarda sanki düz yoldaymış gibi yürüyebiliyor. Bu yüzden onları izlemek gerçekten büyüleyici, izlerken insanın nefesi kesiliyor. Çünkü insanda her an düşecekmiş gibi bir izlemin uyandırıyorlar. Neredeyse düz duvara tırmanabiliyorlar, çok başarılı bir tırmanıcı, hayvanın yapısı bu şekilde” dedi.

Doğa fotoğrafçısı Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her çıktığınız zaman bulamayabiliyorsunuz. Kayalıklarda görmesi bir hayli zor, kamuflajları çok iyi. Günlük 4 saat tırmanış gerçekleştirmem gerekiyor. Bu çekimleri bir günde yapmıyorum uzun bir süreç, bazen aylarca aynı hayvanın peşinde gidiyorum. Dağ keçilerini de bu şekilde aylarca görüntüledim.”

“Sivas'ın birçok ilçesinde ve İç Anadolu’nun yüksek ve sarp kayalıkların olduğu birçok ilde dağ keçileri mevcut. Görülmeleri biraz zor çünkü insanların erişemediği yerlerde dolaşıyorlar.” (İHA)

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