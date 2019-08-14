İnatlaşan çocuğu nasıl yaklaşılmalı? Çocuk inadını kırmak için yapılacaklar…

Özelikle 2-3 yaş dönemlerinde inatçı olan çocuklar her istediğini yaptırmaya, eşyalarına zarar vermeye, etrafındakilere vurmaya, bağırıp sorunlar çıkararak bazen ağlama krizleri ile kendini ifade etmeye çalışırlar. Aslında çocukların bu davranışları sergilemesindeki sebep ailesi tarafından sevilmek ve ilgi görmek istemesi, çevresindeki bu tip kişileri kendisine rol model almasıdır. Peki inatlaşan çocuğa nasıl davranılmalı?

Çocukların davranışları şekillenirken bebeklik en önemli dönemlerdendir. Bu dönemden itibaren başlayabilen davranış bozuklukları aile içerisinde çekilmez anlar yaşanmasına neden olabiliyor. Peki çocuğun inadı nasıl kırılır? İnatlaşan çocuğa nasıl davranılmalı? İşte cevabı…

ÇOCUĞUN İNADI NASIL KIRILIR?

Aile içerisinde çocukla ilgilenen tüm bireylerin çocuğa karşı tutumlu davranması çocuğun düzelmesi için en önemli adımlardan bir tanesidir. Çocuğun bu davranışlarının sorgularken öncelikle kendimizi hesaba çekerek bazı şeyleri gözden geçirmekte fayda olacaktır. Konulan kuralların asla değişmeyeceğini ve bu konuda net olduğunuzu çocuğa göstermek çocukta etkili değişimlere neden olabilir. Çocuğun inadını kırmak için yaptığı bazı olumsuz davranışları görmemezlikten gelmekte iyi fikir olabilir. Çocukların yaptığı güzel davranışlarda onları takdir etmek ve ona olan ilginizi yoğunlaştırmak çocuğunuzun rahatlamasına vesile olabilir. Çocuğunuzun bu inatçı davranışları ileride kararlı ve azimli bir birey olmasının da bir payı olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun duygularını kontrol altına almasını sağlarken onu incitemeden sabırla iyileştirmeye çalışabilirsiniz.