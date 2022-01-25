İnci kefali göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu

Van'ın Erciş ilçesinde inci kefallerinin tatlı sulara göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

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Yazın inci kefali göçünü ve martıları çeken fotoğraf sanatçıları, kışın da Deli Çay’ın donan halini görüntüledi.

Fotoğrafçı Ahmet Mesut Özlek, daha önce Deli Çay’a balık göçünü izlemek için gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Arkadaşlarımızla yazın balık göçünü, şimdi de aynı çayın donan halini fotoğrafladık. Aynı zamanda birbirimize modellik yaptık. Drone ile görüntüler aldık.

“Buranın yazın ne kadar rağbet görüyorsa kışın da bu güzellikleriyle ön plana çıkmasını istiyoruz.” (İHA)



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