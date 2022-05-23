İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi

İnci kefalinin üremek için yaptığı zorlu yolculuk su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

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Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor.

Alaska’daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı yolculuk, Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda devam ediyor.



Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz’da üreme döneminde av yasağı bulunan inci kefallerinin yolculuğu, görsel şölen sunuyor.

15 bin kişiye de geçim kaynağı olan inci kefallerinin üreme göçü, ilgiyle izleniyor.

Balık göçünün en güzel izlenebildiği yer olan Erciş’teki Deliçay, ziyaretçi ve fotoğrafçı akınına uğradı.

Bölgede bulunan su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, çayda inci kefalinin suyun tersine göçünü su altında görüntüledi.

“TANITTIKÇA KORUNMASINA KATKI SAĞLAYABİLİRİZ”



36 yıllık su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, “Her yıl bu mevsimde burada inci kefalinin su altı çekimlerini yapıyoruz. İnci kefalinin yaşama azmi bize güç veriyor. Biz de o azimle üretmeye özen gösteriyoruz. Ekolojik kırılmanın çok hızlı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ortamda inci kefalini mutlaka tanıtmaya çalışıyoruz, tanıttıkça korunmasına katkı sağlayabiliriz” dedi. (DHA)

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