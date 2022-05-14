İnci kefalinin yolculuğunu kemençe eşliğinde izlediler

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ancak üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı. Bölgeye giden Karadenizli bir grup da Erciş Balık Bendi'nde kemençe eşliğinde horon tepip, göçü ilgiyle izledi.

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Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzüyor. Bölgede binlerce insana geçim kaynağı olan inci kefallerinin bu görsel şöleni, her yıl binlerce kişi tarafından da ilgiyle izleniyor.

İnci kefallerinin 15 Nisan’da çıktıkları göç yolculuğu yoğun olmamakla birlikte başladı.

Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği ve bunun için de seyir teraslarının yapıldığı Deli Çay’daki Balık Bendi’ne gidenler balıkların zorlu yolculuğunu izleyebiliyor.

Karadeniz’den Van’ın Erciş ilçesine giden horon ekibi de Balık Bendi’nde kemençe eşliğinde oynayıp, göç yolculuğunu ilgiyle izledi.

Grup arasında bulunan emekli bürokrat Baki Şener, “Burada harika bir görsel şölen var. Herkesin bu görsel şöleni görmesini istiyoruz” dedi. (DHA)

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