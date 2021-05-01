İnci kefalinin zorlu yolculuğu başladı

Her yıl av yasağının başladığı 15 Nisan’dan itibaren Van Gölü’ne dökülen akarsulara doğru üremek için göç eden inci kefali balığının göçü adeta görsel bir şölene dönüşüyor.

Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayan inci kefali balığı, üremek için akıntının tersine yüzerek büyük bir mücadele veriyor.

Önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplayan inci kefali balığı, bu yıl ilk olarak Van Gölü’nden Akköprü Deresi’ne, Erçek Gölü’nden Karagündüz Mahallesi’nde bulunan tatlı su kaynağına girdiği görüldü.

DENETİMLER GECE GÜNDÜZ SÜRDÜRÜLÜYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, av yasağının başladığı günden bu yana denetimlerini 7/24 sürdürdüklerini belirtti.

Van Gölü’nde yaşayan inci kefallerinin sürüler halinde tatlı sulara doğru göç etmeye başladığını aktaran Demir, şunları kaydetti:



“”İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarma, emniyet ve zabıta birimleriyle koordineli çalışarak 7/24 sahada inci kefali balığını korumak için mücadele ediyor. Üremek için dereye giren inci kefali balıkların tekrardan Van Gölü’ne dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Burada aslında korunan sadece balık değil, bölgedeki 15 bin insanın ekmek parası, geçim kaynağı korunuyor. Çünkü Van Gölü’ndeki inci kefali stoğundan 15 bin insan geçimini sağlıyor ve bu stoğun devamlılığı üreme dönemindeki akarsudaki yumurtadan çıkacak olan balıklara bağlıdır.” (İHA)



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