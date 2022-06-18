İnci kefali dönüş yolculuğunda

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefallerinin dönüş yolculuğu başladı.

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Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefallerinin üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz’da av yasağı uygulanıyor.

Üreme döneminde suyun akışının tersine doğru zıplayarak engelleri aşmaları ise görsel güzellik sunuyor.

Üreme dönemlerinde nehirlerdeki tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan binlerce inci kefali, Van Gölü’ne dönmeye başladı. Balıkçılar, 15 Temmuz’da Van Gölü’ne ‘Vira bismillah’ diyerek ağlarını atacak.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Akkuş, gölden üremek için akarsulara giren inci kefallerinin yumurtalarını bıraktığını ve artık dönüş yoluna başladıklarını söyledi.

Akkuş, “Yine yumurtalardan çıkan yavru inci kefalleri de gerçek ana vatanları olan Van Gölü’ne doğru yolculuğa başladı. Bu tarihlerde göle dökülen akarsulara baktığınız zaman yetişkin inci kefallerinin yanı sıra yavru inci kefallerini de görüyoruz. Bu inci kefalleri Van Gölü ile ilk kez buluşacak. Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyoruz çünkü geçen yıl kuraklıktan dolayı ciddi sorunlar yaşamıştık. Bu yıl geçen seneye göre akarsularda su çok daha bol miktarda var. Koruma çalışmaları yine Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından çok başarılı bir şekilde yürütülüyor. Umut ediyoruz ki bu koruma çalışmaları önümüzdeki yıllarda da böyle devam eder ve yavru inci kefalleri tekrardan göl ile buluşabilirler” diye konuştu.

Van Gölü’ne dökülen her akarsunun kenarında yavru inci kefallerinin görüldüğünü kaydeden Akkuş, “Adeta akarsular bir şenlik bir bayram yerine dönmüş durumda” ifadesini kullandı.

Akkuş şöyle devam etti: “Orada yeni doğmuş inci kefallerinin heyecanla yeni yeni yüzmeye başladıklarını ve Van Gölü ile buluşmanın heyecanı içinde olduklarına şahitlik edeceksiniz.”(DHA)

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