İncir ağacı Ocak ayında meyve verdi

Yurdun büyük bölümü kar altındayken, Çanakkale’de incir ağacı meyve verdi. Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Köyü’nde incir ağacının Ocak ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Köyü Camii yanındaki meydanda bulunan bir incir ağacı, kış ortasında meyve verdi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Selçuk Saral, “İstanbul'dan yeni taşındım Küçüktepe köyüne. Köyde gezerken farkettim. Ocak ayında olmamıza rağmen incir ağacı meyve vermiş” dedi.



Saral, “Merak edip görmek isteyenleri köyümüze bu ağacı görmeye bekleriz. Görüyorsunuz incirleri bakın, Ocak ayı içindeyiz ve ağacın nerdeyse bütün dalları meyve vermiş şekilde. Her zaman görebileceğiniz bir şey değil tabi ki” diye konuştu.

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