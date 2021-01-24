İnciraltı’ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor

Türkiye’de ‘allı turna’ olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan İnciraltındaki Çakalburnu Lagünü, her mevsim çok sayıda su kuşuna, ev sahipliği yapıyor.

Lagünün sığ ve rüzgara karşı korunaklı olması da kuşların bölgede kalmasında önemli etken oluyor. Bölgede beslenen ve barınan flamingolar, renkli görüntüler oluştururken, birçok fotoğrafçı da buraya gelerek kuşların fotoğrafını çekiyor.

Pembe renkleriyle ilgi odağı olan flamingolar, yürüyüş yapanlar için de güzel bir manzara sunuyor. Gediz Deltası ve Çakalburnu Lagünü, 289 kuş türünü barındırıyor. Bölge, kış aylarında yüz bine yakın su kuşuna ev sahipliği ediyor. (DHA)