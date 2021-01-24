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İnciraltı’ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor

İzmir İnciraltı'nda bulunan ve Türkiye'nin iki kuş üreme sahasından biri olan Çakalburnu Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Havaların soğumasıyla Gediz Deltası'ndan daha güvenli buldukları bölgeye gelen flamingolar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Güncellenme: 08:06, 01/02/2021
Haberler Yaşam
İnciraltı’ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor

Türkiye’de ‘allı turna’ olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan İnciraltındaki Çakalburnu Lagünü, her mevsim çok sayıda su kuşuna, ev sahipliği yapıyor.

FOTO: DHA

Lagünün sığ ve rüzgara karşı korunaklı olması da kuşların bölgede kalmasında önemli etken oluyor. Bölgede beslenen ve barınan flamingolar, renkli görüntüler oluştururken, birçok fotoğrafçı da buraya gelerek kuşların fotoğrafını çekiyor.

FOTO: DHA

Pembe renkleriyle ilgi odağı olan flamingolar, yürüyüş yapanlar için de güzel bir manzara sunuyor. Gediz Deltası ve Çakalburnu Lagünü, 289 kuş türünü barındırıyor. Bölge, kış aylarında yüz bine yakın su kuşuna ev sahipliği ediyor. (DHA)

izmir Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:39,