İncirin faydaları: İncir’de hangi vitaminler ve mineraller var?

İncirin faydaları: İncir’de hangi vitaminler ve mineraller var?

İncirler doğal şekerler, mineraller ve çözülebilir lifler açısından yüksektir. İncir, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır gibi mineraller bakımından zengindir ve sağlık ve zindeliğe katkıda bulunan A ve K vitaminleri için iyi bir antioksidan kaynağıdır. Şimdi incirin sağlık faydalarından bazılarına yakından bakalım... İncirin faydaları nelerdir? İşte cevabı..

İncirin sağlığa faydaları çoktur. Cinsel işlev bozukluğu, kabızlık, hazımsızlık, diyabet, öksürük, bronşit ve astım tedavisinde kullanılır. İncir, hastalıktan sonra kilo almanın hızlı ve sağlıklı bir yoludur. Peki, İncirin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İNCİRDE HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER VAR?

100 g incirde aşağıdakiler bulunur:

Su: 79,11 g

Enerji: 74 kcal

Protein: 0.75 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 19.18 g

Lif: 2.9 g

Toplam şeker: 16.26 g

Kalsiyum: 35 mg

Demir: 0,37 mg

Magnezyum: 17 mg

Fosfor: 14 mg

Potasyum: 232 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.15 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 2 mg

Tiamin: 0,06 mg

Riboflavin: 0.05 mg

Niasin: 0.4 mg

B-6 Vitamini: 0.11 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 7 µg

A Vitamini, İÜ: 142 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.11 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 4.7 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.14 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg



İNCİRİN FAYDALARI

İncirin sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Hipertansiyonu rahatlatır

İncir A, B1 ve B2 Vitaminleri, manganez ve potasyum, magnezyum, bakır, demir ve fosfor bakımından zengindir. Yüksek potasyum seviyesi ve düşük sodyum seviyesi, hipertansiyonu olan insanlara rahatlama sağlar.

Düşük kolesterol

İncirlerde, kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinen ve çözünen bir lif olan pektin bulunur. İncirdeki lif, sindirim sisteminizdeki aşırı kolesterolü temizler ve onu bağırsaklara taşır. İncir ayrıca serotonin üretilmesinden sorumlu B6 vitaminini de içerir. Bu serotonin ruh halinizi yükseltir ve kolesterolü düşürür. Kuru incir, vücuttaki doğal kolesterol sentezini azaltan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini ve fitosterolleri içerdiklerinden genel kolesterolü düşürür.

Tok tutar

İncir, sizi daha uzun süre tok tutmaya yardımcı olan ve kabızlığı gideren iyi bir çözünür lif kaynağıdır.

Kolon kanserini önleme

Düzenli olarak incir tüketimi kolon kanseri riskini azaltabilir. İncirdeki lif, vücuttaki atıkların hızla atılmasına yardımcı olur, bu da kolon kanserinin önlenmesi için iyi çalışır. İncirde bulunan sayısız tohum, atıkların toplanıp atılmasını sağlayan mukusun oluşmasına da yardımcı olan yüksek miktarda müsin içerir.

Kemikleri güçlendirin

İncirlerde hepsi kemik sağlığına yardımcı olan kalsiyum, potasyum ve magnezyum bulunur. İncir kemik yoğunluğunu arttırır ve yaşlandıkça başlayan kemik parçalanmalarını azaltır. Kalsiyum sağlıklı kemiklerin korunmasında çok önemlidir ve incir bunun en iyi kaynaklarından biridir.

Anemi tedavisi

Vücutta demir eksikliği demir eksikliği anemisine neden olabilir. Kuru incir, hemoglobinin önemli bir bileşeni olan demir içerir. Kurutulmuş incirlerin kandaki hemoglobin seviyelerini arttırdığı bulunmuştur. Büyümeye başlayan çocuklar, ergenler, adet gören kadınlar ve hamileler, özellikle komplikasyonları önlemek için demir seviyelerini izlemelidir. Ayrıca, hastaysanız veya ameliyat olmuşsanız, vücudunuzdaki demir seviyesini arttırmak ve problemi etkin bir şekilde çözmek için beslenmenize incir ekleyin.

Kalp Sağlığını Geliştirin

İncir, kanınızdaki trigliserit seviyesini azaltır ve kalp sağlığınızı iyileştirmeye katkıda bulunur. Trigliseritler kanda kalp hastalıklarının önde gelen bir nedeni olan yağ parçacıklarıdır. İncirdeki antioksidanlar, koroner arterleri tıkayan ve koroner kalp hastalığına neden olan vücuttaki serbest radikalleri temizler. İncir ayrıca, kalp hastalığı riskini azaltan fenoller ve omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini içerir.

Genel sağlığı artırır

İncirlerde, kalp hastalıkları ve çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olan fenol adı verilen bir tür antioksidan bulunur.

Meme kanserini önler

İncirler, en fazla miktarda lif içeren meyveler arasındadır. Ergenlik ve erken erişkinlik döneminde daha fazla diyet lifi tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Yüksek lif alımı, menopoz başlamadan önce % 16 daha düşük genel meme kanseri riski ve % 24 daha düşük meme kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir. İncir özlerinin ve kuru incirlerin, menopoz sonrası meme kanserini önlemede yardımcı olan elementler içerdiği bilinmektedir.

Sindirime yardımcı olur

İncirlerde ayrıca beta-karoten, benzaldehit (anti-kanser bileşiği), flavonoidler ve fisin adı verilen bir sindirim enzimi bulunur.

Kabızlığı giderir

İncir kabızlığı giderir ve genel sindirim sağlığını iyileştirir. Gece bir bardak suya 2-3 incir koyun ve ertesi sabah onları balla tüketin, kabızlık sıkıntınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz.