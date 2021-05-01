İncirli Adası’ndaki krater gölünde korkutan hareketlilik

Yunanistan’da yayın yapan www.neqsbeasts.gr sitesinin okuyucularına duyurduğu habere göre, bölgede yaşanan deprem fırtınasının ardından 50 kilometrekare büyüklüğünde ve bin kişinin yaşadığı turistik İncirli (Nisiros) Adası’nda 40 bin yıllık volkanik krater gölünde hareketlilik yaşandı.

EN SON 133 YIL ÖNCE PATLAMA YAŞANDI

Ege’deki Oniki Adalar Bölgesi arasında en popüler olan adaların başında gelen İncirli Adası’nın 650 metre rakımlı Polyvotis Yanardağı’nın son olarak 1888 yılında patladığı, o günden sonra zaman zaman yaşanan hareketliliğin kraterde doğa üstü güzellikleri ortaya çıkardığı belirtildi.

İncirli Adası’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan yanardağındaki krater gölü 260 metre çapında ve 30 metre derinlikte.

Son olarak 133 yıl önce harekete geçen ve patlama yaşanan yanardağ etrafında ise patlamadan sonra meydana gelen yer altı sularının oluşturduğu kaplıcalar turizm amaçlı kullanılmaya devam ediyor.

ADAYA BİLİM HEYETİ GİDECEK

Volkanın 2 bin 400 metre uzunluğunda ve 950 metre genişliğinde bir kaldera ile çevrili olduğu son günlerde kaplıcalardaki suyun ısındığı ve kükürt kokusunun arttığının belirtilmesinin ve ada halkında yaşanan gerginliğin artması üzerine Atina Jeodinamik Enstitüsü'nden bir bilim heyetinin önümüzdeki günlerde adaya gelerek incelemelerde bulunacağı açıklandı.

İNCİRLİ ADASI’NIN MİTOLOJİK HİKAYESİ:

Yanardağın adını alan Polyvotis adındaki canavarın kaçmasını engellemek için Deniz Tanrısı Poseidon, Bodrum’un karşısındaki İstanköy Adası’nın (Kos) bir parçasını koparır ve canavarın üstüne atar. Canavar bu kayanın altında ezilir ancak hayatta kalır. Polyvotis her inlediğinde ada sarsılır ve volkanik depremler meydana gelir.

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