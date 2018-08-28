İnegöl semalarında pelikanlar dikkat çekiyor

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Daha önce ördek, leylek ve martı görülen İnegöl Boğazköy Barajı’nda bu kez pelikanların olması, herkesin ilgisi çekmeye başladı. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekerek bu anları kayda aldı. Hamzebey Mahallesi’nin yanında bulunan baraj sularında keyifli dakikalar yaşayan pelikanlar zaman zaman İnegöl semalarında uçması renkli görüntüler ortaya çıkarttı. İnegöl’de barajda bu yıl ilk kez görülen pelikanlar, leyleklerle birlikte baraj sularında yüzüyor. Bazen sürü halinde olan pelikanlar bazende ikişerli olarak gözüküyor.

(İHA)