“Influencer hayvanlar”ın kazandıkları ücretler dudak uçuklatıyor

Birçok sosyal medya yıldızının günümüzde sosyal medya paylaşımları sebebiyle yüksek ücretler kazanabildiği herkesin malumu... Peki, modeller ve sporcular dışında evcil hayvanların da TikTok ve Instagram gönderilerinden binlerce lira kazandığını biliyor muydunuz?

Sozcu.com.tr

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Daily Star’ın haberine göre, “kendi sütünü döken” bir kediden sevimli köpeklere ve komik sincaplara kadar, internet bu çılgın evcil hayvan “ünlüleri”ni seviyor.



All About Cats’e göre, takip sayılarına, etkileşim oranlarına, ortalama video beğenilerine ve gönderi başına tahmini kazançlarına göre en çok kazanan “influencer hayvan”lardan bazıları şu şekilde…

1. THATLITTLEPUFF – GÖNDERİ BAŞINA YAKLAŞIK 437 BİN TL (21.000 STERLİN)

ThatLittlePuff’ın, gönderi başına tahmini 21,156,71 £ kazançla, çevresinde en çok kazanan “petfluencer” olduğu tahmin ediliyor.

Hesabında 27,8 milyon TikTok takipçisi olduğu düşünüldüğünde, kedinin bu kadar çok kazanması şaşırtıcı değil. Profilinde izleyicilerini hayrete düşüren aşçılık ve el işi gösterilerini içeren komik videoları bulunuyor.

2. JIFFPOM – GÖNDERİ BAŞINA YAKLAŞIK 343 BİN TL (16.500 STERLİN)

Jiffpom, internetteki orijinal “petfluencer”lardan biri… Köpeğin Instagram’da 9.7 milyon takipçisi var ve gönderi başına 16.508,02 £ kazandığı tahmin ediliyor. Katy Perry’nin Dark Horse müzik videosunda yer almasının yanı sıra hızıyla iki Guinness Dünya Rekoru sahibi ve kendi takvimi var.

3. TIKTOK SİNCAPLARI – GÖNDERİ BAŞINA YAKLAŞIK 218 BİN TL (10.500 STERLİN)

TikTok’un Sincapları hesabı, sincaplarına olan “özel aşkını” internette paylaşmak isteyen Brad adlı bir adam tarafından başlatıldı. Hesap şu anda 13.7 milyon takipçiye sahip. Bu küçük sincaplar, Brad onları fındıklarla beslerken etrafta koşuşturup komik suratlar yaparken görülüyor.

4. TUXKER BUDZYN – GÖNDERİ BAŞINA YAKLAŞIK 166 BİN TL (8,000 STERLİN)

ABD, Michigan’da yaşayan golden retriever Tucker, Instagram’da 3,3 milyon takipçiye sahip. Sık sık komik videolarda performans sergiliyor ve güneş gözlüğü hayranı gibi görünüyor. Sosyal medya gönderisi başına 8.174,67 £ kazanacağı tahmin ediliyor.

5. KAREEM VE FIFI – GÖNDERİ BAŞINA YAKLAŞIK 156 BİN TL (7.500 STERLİN)

1,3 milyon takipçisi bulunan bu Instagram hesabı, Kareem ve Fifi’nin kedileri Chase, Millie ve Skye’ın hayatını belgeliyor. “Spa keyfi yapan kedi” videosuyla da tanına bu hesap genellikle sevimli ve komik videolarda yayınlıyor. Ailenin sosyal medya gönderisi başına 7.693,86 £ kazandığı tahmin ediliyor.

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