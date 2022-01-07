İngiliz aile 8 yıl önce çalınan köpeklerine böyle kavuştu

İngiltere'nin Sussex vilayetinde 2013 yılında bir evin ön bahçesinden çalınan Cassie isimli İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpek, 8 yıl sonra sahiplerine kavuştu.

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Aile buluşma öncesinde gelecek köpeğin farklı olabileceği konusunda uyarılmasına rağmen Cassie olduğu anlaşıldı. Sevimli köpeğe eşlik eden üç yavrusunun daha olduğu öğrenilirken, Sussex polisi o anları kayıt altına aldı.

Köpeklerine tekrar kavuşan aile, “Cassie 8 yıl sonra tekrar eve döndüğü için çok mutluyuz. Şu an çok iyi ve günlük olarak yaptığımız yürüyüşlerimizden keyif alıyor. Cassie'nin üç yavrusu ise yeni evlerine gitti ve hayatlarını seviyor” ifadelerini kullandı.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği'nin (RSPCA) desteğiyle Cassie’yi tekrar sahiplerine kavuşturan polis ekipleri, halktan gelen ihbarlar sayesinde gerçekleştirilen baskınla Cassie’nin bulunduğunu açıkladı.

Sussex Kırsal Suç Polis Ekibi Müfettişi Oliver Fisher, “Çalınan hayvanların yakınları üzerinde ne gibi etkiler bıraktığının farkındayız. Bu yüzden takımımızın bir bölümü çalınan köpekleri aramakla görevlendirildi. Geçen aylarda RSPCA ile birçok çalınan köpek bulduk ve yavru köpek çiftliklerinde kötü şartlarda tutulan köpekleri kurtardık” dedi. (İHA)