İngiliz ailenin Antalya tatili, gizemli hastalıkla kabusa dönüştü

İngiltere’den Antalya’ya tatile gelen bir aile, gizemli bir hastalığın pençesine düştü. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki oğulları antibiyotik tedavisiyle hayata döndü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'den tatil için Antalya'ya gelen bir aile, 4 bin sterline (82 bin TL) kaldıkları 5 yıldızlı otelde gizemli bir hastalık nedeniyle zor günler yaşadı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, aile Türkiye'de gizemli bir hastalığa yakalandı. 43 yaşındaki anne Sheri Smith yemek yiyemeyip yüksek ateş nedeniyle günlerce halüsinasyonlar gördü, 5 yaşındaki oğulları ise hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, küçük çocuğu koli basili ve salmonella tedavisinde kullanılan antibiyotikle zar zor hayata döndürdü. Antalya’daki doktorların ailenin kaptığı hastalığın kaynağını tam olarak tespit edemediği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eşi ve iki çocuğuyla çıktıkları tatilin mahvolduğunu anlatan Sheri, “Otel doktoruna gittik, beni muayene ederken mideme dokununca acıdan bağırdım” dedi. Tatilin ikinci gününde şiddetli mide krampları yaşadıklarını belirten kadın, ilk başta güneş çarpması ya da gıda zehirlenmesinden şüphelendiğini ancak oğlunun kan testinde bakteriye bağlı enfeksiyon saptandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken aile, dava açmayı düşündüklerini söylüyor.

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