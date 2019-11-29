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İngiliz halkı Meghan Markle hakkında komple teorileri üretiyor
İngiliz halkı Meghan Markle hakkında komple teorileri üretiyor
İngiliz halkı Meghan Markle hakkında öyle bir komplo teorisi üzerine yoğunlaştı ki, duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İddiaya göre, Markle, bahar aylarında Edoardo Mapelli ile evlenecek olan Prens Andrew'nun kızı Prenses Beatrice'in düğününü gölgede bırakacak bir hamle peşindeymiş...
Yaşam 29 Kasım 2019 - 08:50

Her ne kadar Sussex Düşesi Meghan Markle İngiliz bulvar gazetelerine hakkında yalan yanlış haberler yaptıkları için dava açsa da, iddialar, dedikodular ve hatta komplo teorileri hız kesmeden devam ediyor.

Prens Harry ve Meghan Markle

Şimdi bu karalama çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz halkının ortaya attığı iddialara göre, Markle, bahar aylarında Edoardo Mapelli ile evlenecek olan Prens Andrew’nun kızı Prenses Beatrice’in düğününü gölgede bırakacak bir hamle peşindeymiş…

Meghan, bebek beklediğini, Prenses Beatrice’in kardeşi Prenses Eugeni’nin düğününde açıklayarak, düğünü gölgede bırakmıştı.

Öyle ki iddialara göre Meghan Markle ile Prens Harry ikinci bebeklerini bekledikleri haberini Beatrice’in düğününde verecekmiş. Geçmiş tecrübelerine göre konuştuklarını söyleyen halk, Markle’ın daha önce Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank’in düğünü için tüm ailenin bir araya gelmesini fırsat bilip hamileliğini açıkladığını ve bunu bilerek yaptığını söylüyor.

Prenses Beatrice, bahar aylarında iş adamı Edoardo Mapelli ile evlenecek…

Dediklerine göre Meghan ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nden şikayet ettikleri belgesel ve basına yönelik resmi uyarılar nedeniyle azalan sempatilerini bu şekilde kazanmaya çalışacaklarmış.

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