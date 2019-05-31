İngiliz sanat devi ‘British Film Institute’ ile Kayaköy’de keyifli bir gösterim

İngiliz sanat devi ‘British Film Institute’ ile Kayaköy’de keyifli bir gösterim

Hillside Beach Club, İngiliz sanat devi British Film Institute (BFI) ile gerçekleştirdiği ve yurt dışında oldukça ses getiren 'Yaz Gösterimleri' etkinliğinin ikincisi tarihi Kayaköy’de yapılan gösterimle gerçekleşti.

Stanley Kubrick'in ikonik filmi Dr. Strangelove'ı BFI küratörü Will Massa'nın konuşması ardından Kayaköy'ün büyüleyici manzarası eşliğinde izleyen misafirler, gösterimin hayatlarında yaşadıkları en etkileyici deneyimlerden biri olduğunu paylaştı.

BFI küratörlüğünde seçilen filmleri çok özel lokasyonlarda göstererek bir ilki gerçekleştiren Hillside, yıllar önce yarattığı sessiz plaj konsepti ‘Silent Beach’de canlı piyano performansı eşliğinde siyah beyaz film döneminin yıldızı Buster Keaton'ın efsane filmi Sherlock Jr'ı yayınladı.

Özel film söyleşileri ve etkinliğin kamera arkası görüntülerini BAFTA ödüllü ünlü yönetmen Toby Lloyd'un çektiği haftanın sonunda Stan & Ollie filminin Türkiye prömiyeri de gerçekleşti. Seneye yine Mayıs ayı son haftasında gerçekleşecek bu etkinlik için şimdiden takvime not düşmekte fayda var.