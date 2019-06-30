İngiliz The Times’a göre Akdeniz’in en iyisi…

Hillside Beach Club, ünlü İngiliz gazetesi The Times tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan makalede seyahat editörünün seçimi olarak sıralandı. Aylık 16 milyon sayfa görüntülemesi ve 400 bin üzerindeki günlük tirajı ile İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Times'ın hafta sonu ekinde yayımlanan haberde, Hillside Beach Club 4 otel arasında ilk sırada yer aldı. ‘Seyahat editörünün seçimi – En İyi Tatil’ başlıklı haberde, Hillside'ın eşsiz lokasyonundan, ünü dünyaya yayılmış gönülden hizmetinden, restoranlarındaki benzersiz lezzetlerinden, çocuklar ve aileleri için tasarlanmış aktivitelerden detaylarıyla bahsediliyor. ‘En İyi Aile Tatili Deneyimi Sunmak’ isimli vaka çalışmasında incelenerek, başarı hikayesi ile dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School'da ders konusu olan otel, yurt dışı basınından gördüğü yoğun ilgi ile ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor.