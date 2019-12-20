İngilizler buraya resmen aşık

Muğla’nın Marmaris ilçesi, İngilizlerin adeta tatil başkenti haline geldi. İlk kez 1800'lü yılların başında Marmaris’in güzellikleriyle tanışan İngilizler, ilkbahar ve yazda ‘Uçarak’, sonbahar ve kış aylarında ise ‘Yüzerek’ geliyor. İlçedeki İngiliz turist rekoru 980 bin 227 ile 2014 yılına ait.

Muğla'nın Marmaris ilçesi il genelinde en fazla turistin uğrak yeri konumunda. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu sene Ekim ayı sonuna kadar İngiltere’den Türkiye’ye 2 milyon 442 bin 375 kişi giriş yapmış. Bunların neredeyse yarısı, 1 milyon 133 bin 936'sı (30 Kasım tarihi itibariyle) Muğla’yı tercih etti. Marmaris'e gelen turist sayısının 900 bin olduğu tahmin ediliyor.

200 YILLIK AŞK

Marmaris Ticaret Odası’nın 2010’da yurtiçi ve yurt dışındaki arşivlerden belgelediği verilerle göre, İngilizler Marmaris’le 1800’lü yılların başında tanıştı. İngiliz donanmasına ait filo Aralık 1800’de, Mısır Seferi öncesinde Marmaris kıyılarına tatbikata geldi ve 3 ay kaldı. Tatbikat sırasında 5 asker hastalıktan öldü ve Marmaris Körfezi’ndeki Yalancı Boğaz'daki Cennet Adasında toprağa verildi, mezarları ise hala aynı yerde. İngiliz Limanı'nda saklanan savaş gemilerindeki askerler ile bölge yaşayanlarının bilinen dostluk hikayeleri dilden dile geziyor.

KIŞIN ‘YÜZEREK’ GELİYORLAR

İngilizler 200 yıl önce savaş gemileriyle geldikleri Marmaris’i artık dev turist yolcu gemileriyle de ziyaret ediyor. Bunlardan biri de yüzen saray Marella Dream… Gemi, 2019 Kasım ayında iki kez geldiği ilçeye toplamda 4 bin 200 İngiliz getirdi. Geminin yıl sonuna kadar 3 sefer daha yapacağı Marmaris’e 6 bini aşkın turist daha getireceği tahmin ediliyor.

2014 REKORUNA HALA ULAŞAMADIK

2014'te Marmaris nüfusu 88 bin 621 iken gelen İngiliz Turist sayısının 980 bin 227 kişi olduğunu belirten GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu “İngilizlerin turizm açısından ilk tercihleri Mayorka. İkinci sırayı Türkiye, Türkiye içinde de Muğla bölgesi alıyor. Türkiye'ye bir sene yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turist giriş yapmış.

Bunun 500 bini İstanbul ve Ankara (Elçiliklerdeki diplomatlar vs), 500 bini Antalya ve geriye kalanı Muğla'ya geliyor. 2014 yılından sonra çöküş başladı. Bombalar, savaşlar uçak krizleri derken 2015 (926 bin 224), 16 (600 bin 349) ve 591 bin 862 kişiyle 2017'de çöktük. 2018 yılında 793 bin 48 kişiyle toparlamaya başlamıştık ki Thomas Cook'un iflasıyla sadece Marmaris'in 150-200 bin kişi arasında kaybı oldu. Beklentimiz 2021-22 yılında toparlanmamız” dedi.

İNGİLTERE’NİN TATİL BAŞKENTİ

İngilizlerin, Mayorka'nın ardından özellikle Marmaris'te tatil yapmanın adeta kendi aralarında bir prestij yarışına dönüştüğünü belirten Bülbüloğlu, “Marmaris bölgesi İngiliz turist ile özdeş konumda. Dünyanın hiç bir yerinde nüfusuna oranla bu kadar çok İngiliz ağırlayan tatil merkezi olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla Marmaris ilk başından bu yana İngilizlerin turizm başkenti konumunda” diye konuştu.



ÖLDÜKTEN SONRA BİLE MARMARİS'İ İSTEYENLER VAR

“15-20 yıl boyunca senede en az iki kez ve 15'er günlük tatiller için gelen aileler var” diyen GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Marmaris'e bir gelen bir daha gelmek istiyor. Öldüklerinde Marmaris'e gömülmek isteyenler, küllerini Marmaris Körfezi'ne dökenler var. Hatta İçmeler ve Marmaris merkezde iki ayrı yabancılar mezarlığı var ve yeni yer açılmak üzere. Marmaris'te ev alarak yerleşenlerin sayıları da 2 bin civarında. Marmaris'te fahri İngiliz Konsolosluğu bile var.”

MUĞLA'DAN GİRİŞ YAPAN İNGİLİZLER

30 Kasım'a kadar bu yıl Muğla’ya gelen toplam İngiliz turist sayısı: 1 milyon 133 bin 936. Bu İngilizlerin 863 bin 347 kişisi Dalaman, 210 bin 815 Bodrum-Milas Havalimanları, 23 bin 325 kişisi Marmaris limanı, Bodrum 17 bin 945, Mantarburnu 6 bin 805, Fethiye Limanı 7 bin 398, Turgutreis 2 bin 290, Yalıkavak 682, Göcek 479, Bozburun 411 kişi ve 439 kişi de Datça limanından giriş yaptı.