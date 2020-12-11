İngilizler yasta… Ünlü oyuncu Barbara Windsor yaşamını yitirdi

İngiltere’de televizyon dünyası yasta… 1985 yılından beri yayınlanan EastEnders dizisinde Peggy karakterine hayat vererek adını geniş kitlelere duyuran Barbara Windsor hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllardır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Windsor 1994’te kadrosuna katıldığı diziden, 2016 yılında ayrılmak zorunda kalmıştı.

Windsor’un ölümünü, eşi Scott Mitchell yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Mitchell, eşinin Londra’da bir bakım evinde 10 Aralık akşamı yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mitchell açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Barbara, Alzheimer hastalığına bağlı olarak huzur içinde öldü. Son yedi gününde yanından hiç ayrılmadım. Ben, ailesi ve arkadaşları Barbara’yı hayatımıza getirdiği sevgi, neşe, arkadaşlık ve parıltıyla hatırlayacağız. Barbara’nın son günleri hayatını nasıl yaşadığının tipik bir örneğiydi.

Sonuna kadar mizahla, dramayla ve mücadele ruhuyla dolu. Barbara’nın bu hastalığa karşı gösterdiği direnç ve başkalarına yardım etmek için gösterdiği cesaretle gurur duyuyorum.”