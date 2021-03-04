İngilizleri çileden çıkaran röportajdan yeni görüntü… Meghan bombayı patlattı: Yalanlar söylerken susmamızı nasıl bekliyorlar?

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile İngiliz basını arasındaki savaş giderek büyüyor.

Ülkeyi terk etme ve aile içinde yaşananlarla ilgili ABD’li ünlü televizyonu Oprah Winfrey’e konuşan çift, dün pek çok gazetenin manşetlerini süslemişti. Harry ve Meghan’ın saray çalışanlarına zorbalık yaptığını sayfalarına taşıyan İngiliz basınına karşı hamle geldi.

Kendilerine karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Harry ve Meghan’ın röportajından yeni bir tanıtım yayınlandı. CBS kanalının yayınladığı 30 saniyelik görüntüde Meghan Markle ve Oprah Winfrey’in konuşmasından kısa bir bölüm aktarılıyor.

‘ÇOK ŞEYİ KAYBETTİK BİLE’

İki saatlik röportajın o bölümünde Winfrey, “Saray’ın gerçekleri anlatacağını duymasıyla ilgili ne hissediyorsun?” sorusunu yöneltiyor.

Meghan ise başka bir çaresi olmadığı imasında bulunarak, “Kraliyet bizimle ilgili yalanları sürdürürken, bunca zaman sonra hala sessiz kalmamızı nasıl bekleyebilirler bilmiyorum. Eğer bu birçok şeyi kaybetme riski demekse, zaten çok şeyi kaybettik bile” ifadelerini kullandı.

Prens Harry’nin de dahil olduğu röportajın tamamının 7 Mart’ta yayınlanması bekleniyor.

SARAYDAN İNCELEME: KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan dün İngiliz basınında yer alan zorbalık iddiaları sonrası Buckingham Sarayı’ndan bir açıklama yapıldı.

İddiaların derinlemesine araştırılacağı belirtilen açıklamada, “Sussex Dükü ve Düşesi hakkındaki eski çalışanlar tarafından ortaya atılan iddialar konusunda oldukça endişeliyiz. Ekibimiz, halihazırda görev yapan ya da ayrılan çalışanları da sürece dahil ederek bu durumlardan ders alınmış mı inceleyecek. Kraliyet çalışanları için her zaman iş yerinde saygınlık prensibi uygulanmıştır. Çalışma alanında zorbalık veya taciz asla tolere edilemez” denildi.

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