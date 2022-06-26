İngiltere bu olayı konuşuyor: Cinsiyet değiştiren adam, sağlık sistemine dava açtı

Ritchie Herron, Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) iki randevudan sonra koyduğu teşhisin tüm hayatını değiştirdiğini anlatıyor. Randevulardan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatına yönlendirilen Herron, şimdi Ulusal Sağlık Sistemi'ne dava açıyor.

Sozcu.com.tr

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Newcastle’da yaşayan Ritchie Herron, hayatının son dört yılda dayanılmaz bir hale geldiğini anlatıyor. Herron, yaşadıklarını Twitter’da önce anonim bir şekilde “TullipR” adıyla yazıyor. Kısa sürede herkesin dikkatini çeken Herron, kimliğini açıklayarak yaşadıklarını detaylandırmaya başlarken NHS’ye de dava açıyor. Herron, NHS’nin kendisine zarar verdiğini ve tedavi edilemeyecek yaralar açtığını söylüyor.

Daily Mail’in ulaştığı Herron, NHS’nin cinsiyet kliniklerine adeta lanet okuyor. Herron’un öfkesinin nedeni ise klinikteki teşhisin ve yönlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılmaması ve sonunda da pişman olması.

Herron, akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ederken eşcinselliğini yıllarca bastırdıktan sonra cevabın kadın olmak olduğunu düşündü. Ancak geçirdiği operasyonlardan sonra aldığı tedaviyi “hayatımın en büyük hatası” olarak adlandırırken kısır kaldığını, idrarını tutamadığını ve acı içerisinde kaldığını söylüyor. Ayrıca NHS kliniğinin, onun giderek artan akıl sağlığı krizini hesaba katmadığını ve riskler hakkında ona gerektiği gibi danışmanlık yapmadığını da iddia ediyor.

KLİNİKLE İLGİLİ ŞÜPHELER ARTIYOR

Ritchie Herron tüm yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlatmak ve diğer ameliyat olacak kişileri uyarmak için anonimliğinden vazgeçerek şoke edici iddiaları sıralıyor. Herron’un anlattıkları son on yılda sevklerde yüzde 1.700 artış gören ve esas olarak çocuklar ve genç yetişkinlerin olduğu NHS cinsiyet kliniklerindeki ciddi soruları da ortaya koyuyor.

Bir süredir Abby adında bir kadın olarak yaşayan Herron’un cinsiyet değiştirme operasyonuna yönlendirilmesi klinikle ilgili şüpheleri artırıyor. Aslında, prosedürü tekrar tekrar reddettiğini ve klinik personeline buna sahip olma konusunda derin şüphelerini dile getirdiğini söyleyen Herron yine de operasyonun önerildiğini iddia ediyor. Herron’un iddialarına göre; zihinsel sağlık sorunlarının onu trans olduğuna inandırıp yönlendirmediğini araştıran tek bir profesyonel yok.

“SADECE İKİ RANDEVUYLA TEŞHİS KONDU”

20’li yaşlarında, bir internet sohbet odasında cinsiyet disforisi fikrine rastlayan Herron, forumdaki yaşlı adamların kendisini trans olması gerektiğine ikna ettiğini ve bunun üzerine de 2012 yılında profesyonel yardım almaya karar verdiğini anlatıyor.

Kendisini cinsiyet disforisi olduğu fikrinden caydırmayan bir psikoloğa ve ardından Cumbria, Northumberland, Tyne & Wear NHS Foundation Trust tarafından yönetilen Northern Region Gender Disfori Service’e sevk edildiğini söylüyor.

Sadece iki defa gerçekleşen 30 dakikalık randevulardan sonra transseksüalizm teşhisi konuyor. Bir psikiyatrist, cinsiyet değiştirme yolundaki ilk adım olan testosteron üretimini engellemek için ilaç almasını öneriyor. Klinikteki randevuya onunla birlikte gelen yakın bir aile üyesi doktora Herron’un yüksek dozda antidepresan kullandığını ve birçok karmaşık sorunu olduğunu söylüyor ama yine de doktor cinsiyet tedavisi için yönlendirmeye devam ediyor.

“AMELİYAT OLMAZSAM TERAPİ DE GERİ ÇEKİLECEKTİ”

“26 yaşındaydım ve çok savunmasızdım. Kadın kıyafetleri giyerek Abby adı altında tam zamanlı olarak yaşamaya başladım. Klinikte ise size sorulan ilk soru ‘Genital cerrahi istiyor musunuz?’ oluyor. Emin değildim. Ama ameliyat için bekleme listesindeysen terapi görebileceğini duymuştum, bu yüzden evet dedim.”

Altı aydan kısa bir süre sonra Herron, vajinoplasti ameliyatı için bir sevk aldı. Ritchie, psikiyatriste emin olmadığını söylediğini ve geri çevirdiğini, ancak terapi almaya devam ettiğini söylüyor. 2017’de yeniden ameliyat için sevk alan Herron, tekrar reddetti; ancak kendisine sevki kabul etmezse hizmetten ihraç edileceği söylendi. Bunun, terapinin de geri çekileceği anlamına geldiğine inanıyordu.

“AMAN TANRIM BEN NE YAPTIM!”

23 Mayıs 2018 sabah saat 10.00’da Ritchie ameliyathaneye alındı. Geri dönüşü olmayan operasyon, penisin ve testislerin çıkarılmasını ve bölgenin kadın cinsel organına benzeyecek şekilde yeniden düzenlenmesini içeriyordu.

Sekiz gün boyunca ağrı kesicilerle yattı. Uyandığında ilk düşündüğü şey şuydu: “Aman Tanrım, ben ne yaptım?”

“BENİM GİBİ PEK ÇOK KİŞİ VAR”

Ritchie şimdi Cumbria, Northumberland, Tyne & Wear NHS Foundation Trust’a karşı dava açıyor. Avukatı Peter Harthan, Ritchie gibi hastaların bir ömür boyu tıbbi sorunlar yaşadığını ve ameliyattan sonra artık geri dönülemeyeceğini belirtiyor:

“Endişem, klinisyenlerin sorunu belirleyememiş ve yön değiştirememiş olması. Hastaların cinsiyetlendirilmiş bedenlerini reddetmelerinin olası nedenleri olarak OKB, içselleştirilmiş homofobi, depresyon, uyuşturucu kullanımı, cinsel istismar ve çocukluk çağı travması gibi konuların uygun şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.”

Herron, sistemin çok daha sağlam hale gelmesi gerektiğini ve kendisi gibi kişilerin olduğunu söylüyor.

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