İngiltere, Meghan Markle ve Prens Harry’nin koruma masraflarını karşılamak istemiyor

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmak Meghan Markle ve Prens Harry için pek iyi olmadı gibi görünüyor. Zira İngiltere halkı, yılın altı ayı ülkede geçirecekleri süre boyunca koruma masraflarının vergilerden karşılanmaması için imza kampanyası başlattı.

İngiliz ve Kanada halkı, adeta Prens Harry ve Meghan Markle’ı Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıklarına pişman ediyor. Önce Kanada 31 Mart itibariyle, Meghan, Harry ve oğulları Archie’nin koruma masraflarının karşılanmayacağını açıkladı. Şimdi de İngiliz halkı, yılın altı ayı ülkede geçirecekleri süre boyunca koruma masraflarının vergilerden karşılanmaması için imza kampanyası başlattı.



İngiltere'de kaldıkları sürece Windsor kentindeki Frogmore Kır Evi'nde yaşamaya devam edecek olan Sussex çiftinin buradaki güvenliğinin ise maaşları devlet bütçesinden karşılanan polisler tarafından gerçekleştirilecek. Daily Mail'in haberine göre İngilizler, toplam 20 milyon sterlin tutarındaki güvenlik masraflarının ödedikleri vergilerden karşılanmaması için imza kampanyası başlattı ve bir günde 5 binin üzerinde imza toplandı.