İngiltere, Türk oyuncuyu konuşuyor: Aşk Adası’nda işler karıştı…

İngiltere'de yayınlanan ve bir fenomen haline gelen Aşk Adası'nda Türk oyuncu Ekin Su konuşulmaya devam ediyor. İzleyenler, önce Davide ile öpüşen ve birkaç saat sonra yeni çocuk Jacques ile flört etmeye başlayan Su'yu izlerken şaşkına döndü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin en çok izlenen programlarından biri olan Aşk Adası’nda Türk oyuncu yine gündem oldu. Programa katılan Ekin Su Cülcüloğlu, daha önce gerçek aşkı aradığını ve kendisini en çok etkileyen şeyin zekâ olduğunu belirtmişti.

Ekin Su, Aşk Adası’ndaki flörtleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak pazar günü Davide Sanclimenti ile tutkulu öpüşmesiyle dikkat çeken Ekin Su, birkaç saat sonra yeni çocuk Jacques O’Neill ile flört etmeye çalışınca izleyenler şaşkına döndü. Ekin Su yeni yarışmacı Jacques’a “Buraya daha önce gelseydin ben de seni tanımak isterdim” derken görüldü.

Ekin Su’nun villadaki hareketlerini izleyen hayranlar, Twitter’da da bu konuyu gündeme getirdi.

Kullanıcılardan biri “Şeytan çok çalışıyor ama Ekin Su daha çok çalışıyor” yazarken, bir diğeri “Ekin Su kendin gibi davran” dedi.

İzleyiciler Ekin Su’nun bu son hareketi ile ilgili tepkilerini sosyal medyadan yazmaya devam etti ve biri kızgınlığını şu şekilde ifade etti: “Bunu her giren erkeğe mi yapacak?” Bir başka öfkeli izleyici ise “Ekin Su, herkese sahip olmanıza izin verilmiyor” yazdı.

Ekin Su’nun ilk randevusu 22 yaşındaki Liam Llewellyn ile olmuştu. Ancak randevuları Liam'ın flörtleştiği Gemma'nın tepkisiyle karşılanmıştı.