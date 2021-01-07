İngiltere’de 30 yıldır görev yapan Türk polise imparatorluk ödülü

Birleşik Krallık'ta 1980 yılından bu yana Aralık ve Haziran aylarında verilen Yeni Yıl Onur Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan listede 30 yıldır polislik yapan Türk asıllı Ceyhun Uzun yer alıyor.

Londra'nın St. John's Wood bölgesinde görev yapan Uzun, polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için imparatorluk madalyasıyla ödüllendirildi. “Daha Güvenli Okullar” projesiyle genç yaştaki bireyler ve öğretmenlerle çalışan Uzun, enerjilerini daha iyi alanlara ve suçtan uzak durulması yönünde çalışmalarıyla takdir topluyor. Geçtiğimiz yıllarda kızı Tanyel'i kemik kanseri sebebiyle kaybeden Uzun, kanserli çocuklara ve ailelerine destek vermek için bir vakıf kurdu.

‘ÇOK DUYGULANDIM’



Uzun, “30 senelik polis memuruyum. İstanbul'da doğdum. Küçük yaşta buraya yerleştim. 47 senedir buradayım. Okul sektöründe çalışıyorum. Öğretmenlerle, öğrencilerle, anne babalarla görüşüyoruz devamlı. Çocuklara ilham, motive veriyorum. Onları doğru yola çekmeye çalışıyorum” diyerek çabalarını anlattı.

İmparatorluk ödülüne layık görülmesinin ardından hem sevinçli hem de duygu dolu olduğunu aktaran Uzun, “Çok sevinçliyim, çok duygulandım. Bu ödüle beni layık görenlere teşekkür ediyorum. Gurur duyduğum bir durum. Türk bir polis memuru olarak gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

KEŞKE KIZIM DA GÖRSEYDİ



Kızını kaybeden ve bu duyguyu kızıyla paylaşmak istediğini dile getiren Uzun, “Keşke kızımda burada olsaydı, yaşasaydı ve hep birlikte kızımla, eşimle bu gurur verici anı kutlasaydım. Ödülü ilk aldığımda gözlerim yaşardı, inanamadım. Kraliçeden özel bir madalya almak mutluluk verici. Eşimle birlikte İngiltere'de Tanyel'in Gülüşü adlı bir vakıf kurduk. 4 sene önce. Kanserli çocuklara yardım ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 0-24 yaş arası çocuklara destek oluyoruz. Onlarla Lefkoşa'da tanıştık, bilgiler alıyoruz” dedi. (İHA)