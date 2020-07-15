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İngiltere’de devrilen köle taciri heykelinin yerine protestoculardan birinin heykeli dikildi
İngiltere’de devrilen köle taciri heykelinin yerine protestoculardan birinin heykeli dikildi
İngiltere'deki ırkçılık karşıtı protestolarda devrilerek nehre atılan köle taciri Edward Colston'un heykelinin yerine, heykeli deviren protestoculardan birinin heykeli dikildi.
Yaşam 15 Temmuz 2020 - 16:30

George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolarda Batı’nın sömürgeci tarihini hatırlattığı için hedef alınan İngiltere’nin Bristol kentindeki Edward Colson’un heykeli daha anlamı bir heykel ile değiştirildi.

Köle taciri Edward Colston’un heykeli, devrildikten sonra nehre atılmıştı./Reuters

Yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile sabahın erken saatlerinde gerçekleşen gizli bir operasyonla, Colston’un devrilen heykelinin yerine protestocu Jen Reid’in heykeli dikildi. Marc Queinn’in imzasını taşıyan heykel, yetkililer gelmeden boş kalan kaideye yerleştirildi. Kaidenin zeminine, “Black Lives Still Matters” (Siyahların yaşamı hala değerli) yazan bir kart yerleştirildi.

Reuters

Edward Colston’un heykelini deviren grupta bulunan Jen Reid, heykelin yıkılmasının ardından boş kalan kaideye çıkarak yumruğunu havaya kaldırmıştı. Bu an ise protestoların simgelerinden biri olarak görülmüştü.

Reuters

Araçlar bölgeden ayrıldıktan sonra Reid, “Bu inanılmaz, bu oldukça yürek isteyen bir iş” yorumunu yaptı.

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Son güncelleme: 16:32 - 15.07.2020
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