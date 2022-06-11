İngiltere’nin Aşk Adası: Türk oyuncu Ekin Su ülkede gündem oldu

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Aşk Adası'na (Love Island) bu hafta katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu gündem oldu.

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İngiltere’nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası yani Love Island’a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu ülkede gündemden düşmüyor.

Sadece İngiltere’de değil sansasyon yaratan olayları ile Türkiye’de de konuşulan Aşk Adası programına Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu katıldı. Türkiye’de pek çok dizide yer alan isim, adaya gelir gelmez gündeme oturdu.

Aşk Adası, daha önce çok kez müstehcen görüntülerle gündeme gelmişti. Aşk, entrika ve cinselliğin eksik olmadığı ada kapalı kapılar ardında gerçekleşen olaylarla da çok konuşuluyor.

Love Island’a katılır katılmaz İngiliz basının da büyük ilgisini çeken Cülcüloğlu ilk randevusuna 22 yaşındaki öğrenci Liam Llewellyn ile çıktı. Ancak randevuları Liam’ın flörtleştiği Gemma’nın tepkisini çekince adada olaylar çıktı.

Ekin Su Cülcüloğlu açıklamasında gerçek aşkı aradığını söyledi, ‘Beni en çok etkileyen şey beyin! Zeki, iyi sohbet edebildiğim birini arıyorum.” dedi.

Liam’la randevusundan sonra, Cülcüloğlu programdaki diğer kızları toplarken, ‘isterse ve uygun görürse erkek arkadaşlarını ellerinden alabileceği konusunda’ uyardı. Türk oyuncu, “Ben mevsimlik kız arkadaşlar edinmek için burada değilim. Hayatımın aşkını yapmak için buradayım” dedi.

Güzel oyuncuya Türkiye’den de destek yağdı. Ekin Su kısa sürede İngiltere’de sosyal medyanın gündemine otururken, birçok Türk kullanıcı da Türkçe ve İngilizce tweetlerle Cülcüloğlu’na destek verdi.

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