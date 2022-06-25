İngiltere’nin en çok izlenen yarışmasında kriz çıktı: Türk oyuncu hile yapmakla suçlanıyor

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Aşk Adası'nda (Love Island) Türk oyuncu Ekin Su krizi çıktı.

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İngiltere’de yayınlanan ve bir fenomen haline gelen Aşk Adası’nda Türk oyuncu Ekin Su yine gündem oldu. Programa katılan Ekin Su Cülcüloğlu, daha önce gerçek aşkı aradığını ve kendisini en çok etkileyen şeyin zekâ olduğunu belirtmişti.

Daha önce sık sık adada yaşadığı flörtlerle gündeme gelen Ekin Su’nun, şovu kazanmak için başka bir yarışmacıyla ilişki kurduğu ve ikilinin gizli bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Su, 27 yaşındaki oyuncu James Price ile yarışmayı kazanmak için plan kurmakla suçlandı.

Ekin-Su’nun, Price’a yarışmanın başında 2019 kazananları Kem Çetinay ve Amber Davies’e “gibi davran” dediği de iddia edildi.

İkiliye ait olduğu iddia edilen mesajlar Twitter’da sızdırıldı. İddiaya göre, Price yarışmadan önce Ekin Su’ya mesaj atarak “Gerçekten kazanabileceğimizi düşün” diyor ve Ekin-Su, “Yapacağız bebeğim” diye yanıt veriyor.

Ekin Su'nun ilk randevusu 22 yaşındaki Liam Llewellyn ile olmuştu. Ancak randevuları Liam’ın flörtleştiği Gemma’nın tepkisiyle karşılanmıştı.

Aşk Adası, daha önce çok kez müstehcen görüntülerle gündeme gelmişti. Aşk, entrika ve cinselliğin eksik olmadığı ada kapalı kapılar ardında gerçekleşen olaylarla da çok konuşuluyor.

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