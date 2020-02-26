İnmemiş testis nedir? Nedenleri ve tedavisi…

Erken doğum, daha büyük bir risk taşıyan erken doğum, riski ikiye veya üçe katlayabilecek düşük doğum ağırlığı, down sendromu ve fetal büyümeyi yavaşlatan diğer durumlar, genital gelişim ile ilgili sorunların aile öyküsü ve hamilelik sırasında annenin tütün ürünleri tüketiminin risk faktörlerini oluşturduğu inmemiş testis nedir? Nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

İnmemiş testis ya da tıp dilindeki adıyla kriptorşidizm, zamanında doğmuş erkek bebeklerin %3 – %5 inde, anne karnındaki normal süreyi tamamlamadan doğan prematüre bebeklerde daha sık görülmektedir. Peki, inmemiş testis nedir? Nedenleri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İNMEMİŞ TESTİS (KRİPTORŞİDİZM) NEDİR?

Kriptorşidizm, testislerden biri veya her ikisi de fetus gelişirken skrotuma inmediğinde ortaya çıkar.

Gebelik sırasında testisler karın bölgesinde oluşur ve gebeliğin yaklaşık 8. ayında kasık kanalından skrotuma yavaş yavaş iner. Skrotum, penisin arkasında asılı duran küçük bir torba veya kesedir. Testisler erkek üreme sisteminin bir parçasını oluşturan oval şekilli organlardır.

Testisler üreme için hayati önem taşıyan sperm hücreleri üretir. Ayrıca erkek cinsel gelişiminde anahtar rol oynayan bir hormon olan testosteron yaparlar.

İNMEMİŞ TESTİS NEDENLERİ

İnmemiş testisin (Kriptorşidizm) kesin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, araştırmacılar belirli faktörlerin bir kombinasyonunun muhtemelen rol oynadığına inanmaktadır. Bunlar genetik, annenin sağlığı ve böcek ilaçlarına veya sigara dumanına maruz kalma gibi çevresel faktörleri içerir.

İNMEMİŞ TESTİS TEDAVİSİ

İnmemiş testislerin çoğu ilk 3 ayda, bir bölümü de 3-6 ay arasında normal yerine iner. 6 ayda inmeyen testisin tedavi edilmesi gereklidir. Bazen hormon tedavisi denenir, ancak kesin tedavi ameliyattır. Operasyon ile testis normal yerine getirilir. Ameliyatın mümkün olan en kısa zamanda, tercihen 1 yaşı geçmeden yapılması uygun olur.