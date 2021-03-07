İnşaat işçisi köydeki çocuklara 50 bin kitap dağıttı

KAHRAMANMARAŞLI Ahmet Yerlikaya, Doluca Köyü'nde doğup büyüdü. Liseye kadar ailesiyle Kahramanmaraş'ta yaşayan Yerlikaya'nın en büyük hayali öğretmen olmaktı ama ilçeden merkeze gitmek için dolmuşa binecek parası olmadığı için dershaneye gidemedi. Lisenin ardından çalışmak için İstanbul'un yolunu tuttu. İnşaatların yanı sıra farklı iş kollarında işçi olarak çalıştı. İstanbul'da arkadaşlarıyla ilk kitap kolisini hazırlayıp köylere yolladığında yıl 2010'du.

Annesinin ısrarı üzerine memleketine dönen Ahmet Yerlikaya bir fabrikada işçi olarak işe girdi. İlk iş işçilerle birlik oldu ve kitap kolileri hazırlamayı sürdürdü. Asgari ücretle çalışıyorlardı ama gönüllülerle birlikte köylerde yaşayan çocuklara kitap topladılar. Gönüllü hareketi giderek büyüdü. Kitap bağışları gelmeye başladı. Bir yandan çalışan bir yandan da kitap dağıtımı yapan Ahmet Yerlikaya ailesinin de desteğiyle Kitap ve Çocuk Derneği'ni kurdu.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

İnşaatlarda işçi olarak çalışmaya ve kitap dağıtmaya devam eden Ahmet Yerlikaya şöyle konuştu, “Köydeki yüzlerce çocuğa kitap ve bilim dergisi götürdüm. İlgileri, sevinçleri görmeye değerdi. Onların mutlulukları bizi daha da teşvik etti.''

ELEKTRİĞİN OLMADIĞI YAYLALARDA KİTAPLAR IŞIK OLUYOR

Bingöl ve Batman'daki köylerde iki ayrı kütüphane kurduklarını anlatan Yerlikaya, bilim dergilerinin yanı sıra çocukların yaşlarına göre hikaye, masal ve test kitapları da götürdüklerini belirtti. Özellikle yaz aylarında aileleriyle elektriğin olmadığı yayalara çıkarak yaz boyu çadırlarda yaşayan çocukların kitaba çok ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kitapları bağışlar aracılığıyla bizzat köylere, yayalara götüren Ahmet Yerlikaya, giyim kırtasiye kolileri de ulaştırıyor.