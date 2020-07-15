İnşaat izlemek isteyene dev ekran hizmeti!

İzmit'teki vatandaşların inşaatı rahat izleyebilmesi için özel bir paravan tasarladı. Esprili bulduklarını belirten vatandaşlar paravandan çok memnun.

İzmit Ömerağa Mahallesi’ndeki bulunan paravan çevredekilerin ilgisini çekiyor. İstiklal Caddesi üzerinde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlarla kapatıldı. Müteahhit firma, paravan üzerine televizyon figürleri yerleştirerek, şantiye izleme alanları oluşturdu.

Meraklı vatandaşlar paravanın yanına gelerek bu alanlardan şantiyede devam eden çalışmaları izleyebiliyor. İnşaata bakan Ahmet Gün, “Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor” dedi.

Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiği için baktığını söyleyen Göksel Tamer, “Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var. Meraktan bakıyoruz” diye konuştu. (DHA)