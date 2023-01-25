İnşaat kazısında bulundu: Üç metre genişliğinde ve iki bölmeli
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, üç metre genişliğinde ve iki bölmeli yapı bulundu.
Kayacık Mahallesi’nde inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Bölgeye gelen yetkililer, çalışmaların durdurulduğu alanda inceleme yaptı.
İlk belirlemelere göre, 3 metre genişliğinde 2 bölmeli yapının Bizans döneminden kaldığı tahmin ediliyor. (AA)