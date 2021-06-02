İnsan ve hayvan hakları için Iğdır’dan Çanakkale’ye yürüyor

Kars Kafkas Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencisi olan Yusuf Gemi, insanlara ve hayvanlara yapılan haksızlıklara tepki göstermek için Iğdır’dan Çanakkale’ye kadar yürüme kararı aldı. Geçen günlerde de Iğdır’dan yola çıkan Yusuf Gemi 1 hafta sonunda Erzurum’a ulaşabildi. 2 bin kilometre yol yürüyecek olan Gemi, Erzurum’da bir gece kaldıktan sonra Çanakkale’ye ulaşabilmek için tekrar yola çıkacak.

“HERKES YARDIM ETSİN”

İnsanlara ve hayvanlara yapılan haksızlıklara dikkat çekmek istediğini belirten Yusuf Gemi, “Türkiye’nin benim gibi hayat dolu bir gencini tanımasını istiyorum. Bunların dışında sosyal mesaj içerikli fikirlerimi dünyaya yaymak istiyorum. Fikirlerim insan hakları ve hayvanlarla ilgili. İnsan hakları olarak din, dil, ırk, mezhep fark etmeksizin bütün insanların eşit haklara sahip olduğunu ve hiçbir insanın bir insana veya bir canlının canına kast etme ve şiddet uygulama hakkının olmadığını söylemek istiyorum. Hayvanlara da kimse zarar vermesin istiyorum. Herkes hayvanlara bir kap su ve kuru ekmek dahi olsa vererek yardım etsin” dedi.

“3 AY BOYUNCA YÜRÜYECEĞİM”

Geceleri köylerde ve otellerde kaldığını kaydeden Gemi, “Bu yolculuğum Iğdır’dan başladı ve Çanakkale’ye kadar sürecek. Tam olarak 3 ay boyunca yollarda 2 bin kilometre yürüyeceğim. Yolculuğum sırasında geceleri köylerde ya da otellerde kalıyorum. Günlük rotam ise gidebileceğim kadar yürüyebilmek. Beslenmemi köy vatandaşlarından veya yol kenarında bulunan marketlerden karşılıyorum. Günde 2 veya 3 litre de su içiyorum” diye konuştu.

“ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ BENİ ZORLUYOR”

Yolculuk sırasında bazı olumsuzluklar yaşadığını ama tecrübesi sayesinde üstesinden geldiğini de söyleyen Yusuf Gemi, “Bazen çevre koşulları çok zorluyor ama gittiğim hedefe ulaşmaya çalışmak beni motive ettiği için bu beni rahatsız etmiyor. Genellikle yol üzerinden gittiğim için köpeklerin saldırılarına uğruyorum. Bunların yanında ani hava değişimleri de beni olumsuz etkiliyor. Fakat kazandığım tecrübeler sayesinde bu olumsuzlukların üstesinden gelebiliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)