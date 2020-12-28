İnsanlardan kaçtı, huzuru mağarada buldu

Hayata ve insanlara yaşadığı kırgınlık nedeniyle Konya'nın Meram ilçesinde dağların arasında bir mağarada hayatını sürdüren Ali Şen (35) hayat hikayesini SÖZCÜ’ye anlattı.

Daha önce hiç evlenmeyen ve ailesiyle yaşadığı problemlerden dolayı evi terk eden Ali Şen, 4 aydır mağarada zorluklarla dolu bir hayatın içerisinde mutlu olmaya çalışıyor.

Hiçbir şeyi olmamasına rağmen kendisini huzurlu hissettiğini söyleyen Şen, “İnsanlardan, kalabalık ortamlardan bunaldım. Kendimi uzaklaştırmak istedim. Bazı ihtiyaçlarım için merkeze kısa süreliğine iniyorum. İhtiyaçlarımı gideriyorum ve geri geliyorum. Gıda ve diğer ihtiyaçlarım konusunda bazı arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Ben bulunduğum alana bir soba ve çadır istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kışın bir şekilde burada yaşamayı sürdüreceğim” diye konuştu.

“TELEFON KULLANMIYORUM”

Cep telefonu kullanmadığını da ifade eden Şen, “Dediğim gibi kalabalıktan, insanlardan sıkıldığım için buraya geldim. O yüzden telefonla konuşma ihtiyacı da hissetmiyorum. Bana ‘korkmuyor musun?' diye soruyorlar. Hayvanlardan neden korkayım. Korkulacak bir şey varsa o da insanlardır. Hayvanlar zarar vermez. Zorluklarla dolu bir yaşamım oldu. Ama hiç eğilmedim. Kimseye gidip bir şey istemedim” dedi.

“CORONA BURAYA GELEMEZ”

Corona virüsü hakkında düşüncelerini de aktaran Şen, “İnsanlar yetkililerin söylediği şekilde kurallara uysunlar. Benim virüsle bir alakam yok, o konuda bilgim de yok. Bir şey söylemem yanlış olur. Bulunduğum mağaraya da virüsün gelmesi imkânsız. O yüzden rahatım” ifadelerini kullandı.

HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKTI

İlkokula giderken öğretmen olma hayaliyle büyüdüğünü dile getiren Şen, sözlerini şöyle tamamladı: “Okula her gittiğimde öğretmenime hayranlıkla bakardım. Bir gün ben de öğretmenim gibi ders anlatacağım, öğrencilerim olacak diye hayaller kurardım. Bu hayaller geride kaldı. Geriye baktığım zaman o günleri özlüyorum.”

“Bir gün zengin olursam tüm mal varlığımı zor durumda olan insanlarla paylaşacağım. Onların dertlerini dinleyip çözeceğim. Herkese sıcak bir yuva, sıcak bir aş için elimden geleni yapacağım. Çünkü ben bunları yaşayarak öğreniyorum.”