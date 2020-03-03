İnsanlık ölmedi

Muğla’nın Marmaris İlçesinde ikisi de engelli olan oğlu ve yeğeniyle yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Ş. T. engelli maaşlarının kesilmesi üzerine Marmaris Belediyesi’nden yardım istedi. Marmaris Belediyesi ekipleri temizledikleri evin periyodik bakımını üstlenirken günde iki öğün de sıcak yemek verilmesini kararlaştırdı.

Ş.T.'nin yardım talebinin belediyeye ulaşmasıyla birlikte Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ve temizlik ekibi ailenin evine gitti. Adeta çöp eve dönen evde genel temizlik çalışması yapıldı. Evdeki artık çöp haline gelen malzeme ve eşyalar çıkarıldı. Mutfak, banyo başta olmak üzere tüm evi baştan aşağı temizleyen ekibin periyodik olarak bu çalışmayı yapacağı bildirildi.

SICAK YEMEK GETİRİLECEK



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, “83 yaşındaki amcamızın oğlu ve yeğeni ile zor şartlar altında yaşadığını öğrenir öğrenmez evini temizlemek için ekiplerimizi yönlendirdik. Düzenli olarak bu çalışmayı yapacağız. Ayrıca belediyemize ait huzurevinden günlük olarak iki öğün sıcak yemek göndereceğiz. Rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Aldıkları engelli maaşının kesildiğini, bu nedenle zor günler geçirdiklerini söyleyen Ş.T. ise Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibine teşekkür etti.