İnşatta bulunan örümcek maymunu harikalar diyarında

Ordu’da Ünye’nin Atatürk Mahallesi’nde bir sokakta inşaat 6 gün önce maymun görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi.

İnşaatta arama yapan ekipler, maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesindeki, ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak olan örümcek maymunun 8 aylık olduğu tespit edildi.

KAYSERİLİ OLDU

Yapılan görüşmelerle örümcek maymunu için en uygun hayvanat bahçesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvanat bahçesi olduğuna karar verildi. Maymun yapılan tedavisinin ardından Kayseride Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan Hayvanat Bahçesine getirildi. Sağlık durumu iyi olan örümcek maymunu, bundan sonraki yaşamını Kayseri’de sürdürecek. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sınırda ele geçirilen 12 maymun hayvanat bahçesine getirildi