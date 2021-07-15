Instagram fenomeni koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda hayatını kaybetti

Genç kadın, MiraDry adlı koltuk altı terlemesini azaltan bir tedaviyi tanıtmak için sözleşme yaptıktan sonra Meksika’nın Guadalajara kentindeki SkinPiel kliniğine gitti. The Sun’ın haberine göre; tedavi, ter bezlerini çıkarmak için ısı enerjisi kullanarak çalışıyor, ayrıca vücut kokusunu ve koltuk altı tüylerini azaltmayı da vaat ediyordu.

147 bin takipçisi olan Odalis de basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını yaptı. Ancak influencer, operasyon sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Polis, Odalis’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Haberde, genç Instagram yıldızının ölümünün profesyonel olmayan çalışanlardan kaynaklandığı iddia edildi. Tedavinin bir parçası olarak, anestezi uzmanı olarak eğitim almamış bir klinik çalışanı tarafından uyuşturulduğu ve bundan dakikalar sonra Odalis’in kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

Adli tabipler, ölüm nedeninin anestezi ve influencer’ın aldığı steroid ilaç kombinasyonu olduğuna inanıyor.

Odalis Santos Mena, fitness rejimleri ile tanınıyordu ve genellikle fitness yarışmalarına katılıyordu. Ölümünden kısa bir süre önce Wellness Fitness Juvenile yarışmasını da kazanmıştı.

Mena, üniversitede beslenme alanında lisans eğitimi görüyordu ve kişisel antrenör, beslenme uzmanı Victor Gomez Carreno ile ilişkisi vardı. Carreno, Mena’nın ölümünün ardından Instagram hesabına şunları yazdı: “’Hayattaki eylemlerin sonsuzlukta yankılanıyor. Seni sonsuza kadar seveceğim, kalbimde hissettiklerimi buraya yazmanın bir anlamı yok @odalis_sm, seni seviyorum.”

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