Instagram fotoğraflarının iç yüzünü açık açık gösterdi

Instagram'da paylaşılan mükemmel fotoğraflar çoğu zaman kendisimizi kötü hissetmemize neden olabiliyor. Finlandiya'da yaşayan sağlık bloggerı Sara Phuto ise, o mükemmel sanılan fotoğrafların aslında hiç de mükemmel olmadığını savunarak, kendi fotoğraflarıyla ifşa etmeyi görev bilmiş.

Finli blogger Sarah Phuto, Instagram’ın gerçek hayatı yansıtmadığını bilerek bu fotoğrafların iç yüzünü esprili bir dille gözler önüne seriyor.

20 yaşındaki genç blogger, karnını içine çektiği fotoğrafları, göbeğini rahat bıraktığı halleriyle karşılaştırıp insanların kendi bedenlerini gerçek olmayan fotoğraflarla kıyaslamanın pek de iyi bir şey olmadığını göstermeye çalışıyor…

Kilo ve vücuttaki şişkinliğin normal olduğunun altını çizen Phuto, “Tatilde bikini giymek ve fotoğraflarda güzel görünmek için çılgınlar gibi egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz kıyafete girebilmek için stres yapmanız gerekmiyor” diyor.

Phuto, “Hiç kimse oturduğunda dümdüz bir karına sahip değil. Güzellik endüstrisi kendimize olan güvensizliklerimizi besliyor ve yalnızca birkaç vücut tipi gösteriyor. Lütfen bunların kendinizden nefret etmenize yol açmasına izin vermeyin” diyerek kadınlara ilham veriyor.

Vücudumuzda bulunan kusurları takıntı haline getirmememizi göstermeye çalışan Phuto amacına neredeyse ulaşmış görünüyor. Bloggerın bu beden olumlama ile ilgili paylaşımları övgü topluyor.

Kusurların normal olduğunu her fırsatta hatırlatan Puhto’nun 318 bin takipçisi var.