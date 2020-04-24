İnternet sitenizi bu ipuçları ile güçlü ve dinamik hale getirin

Mükemmel bir web sitesine sahip olarak, yüksek talepli hizmetler sunmak isteyenler, internet sitelerini güçlü ve dinamik hale getirerek milyonlarca internet sitesi arasından bir adım öne çıkarak kendilerinden söz ettirmeleri gerekiyor. Bunun için yapılması gerekenlerin başında ise kullanıcıların kendilerine uygun bir hosting hizmeti alması ve aldıkları bu hizmeti en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, müşterilerinin öncelikle internet sitelerini güçlü ve dinamik hale getirerek, kullanıcılara daha performanslı kolay ulaşılabilir hızlı bir site sunmaları gerektiğini ifade ederek, “Her şeyden önce, web sitenizin hızlı ve çevrimiçi olmasını sağlamalısınız. Sonuçta, hız ve çalışma süresi iyi bir kullanıcı deneyimi için en önemli faktörlerdir. Web siteniz ziyaretçiler arasında iyi bir kullanıcı deneyimi ve ziyaretçilere karşı dostça olduğunda popüler olabilir. Bunun içinde sıkı bir araştırma yaparak kendinize uygun hosting paketini seçmeniz gerekiyor. Ardından, web sitenizi güzel bir görünümle özelleştirmeniz gerekir. Genel olarak, güzel ve iyi kategorize edilmiş bir web sitesi kullanıcılara cazip gelecektir. Web siteniz için kullanacağınız tema, mobil kullanıcılar da dahil olmak üzere her cihaza duyarlı olmalıdır” dedi.

“OKUYUCULARINIZIN SADAKATİNİ KAZANABİLİRSİNİZ”



Okuyucuların nasıl sadakatinin kazanabileceği konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Çakı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bildiğiniz gibi cep telefonu önemli bir araç haline geldi. Dolayısıyla, mobil kullanıcıları düşünmezseniz zarara uğrarsınız. Kalite ve özgün içerik, web sitelerinin ziyaretçileri cezbetmesi için en temel faktördür. İlk başta, sıcak ve elverişli, özellikle de iyi olduğunuz, uzun bir süre çalışmadan bir şeyler kolayca yazabileceğiniz uygun bir konuyu seçebilirsiniz. Ardından, canlı ve özel bazı içerik yazmaya başlayabilir ve sıkıcı, tatsız ve boş bir şey sunmaktan öteye geçebilirsiniz. Daha da önemlisi, makale içinde doğru yoğunlukta olan anahtar kelimeleri eklemeyi unutmayın. Ayrıca, kaliteli içeriğin düzenli olarak güncellenmesi de önemlidir. Okuyucular taze bilgilere erişebildiğinden, web sitenizi, neler olup bittiğini görmek için sık sık geri döneceklerdir. Bu nedenle, okuyucularınızın sadakatini kazanabilirsiniz.”

“UYGUN ANAHTAR KELİMELER SEÇİLMELİ”

Bunun yanında bir internet sitesi nasıl popüler hale getirilir sorusunu da yanıtlayan Caner Çakı, “Websitesi açan herkes özel bir amaç yoksa, sitesini popüler hale getirme arzusuna sahiptir. Web sitenizi popüler hale getirmek için en kolay yollardan bazılarını paylaşmak isterim. Blog içeriği, arama motoru sıralamasını ve web sitesi trafiğini etkilemek için gerekli faktör olduğundan, web sitenizi hem arama motorlarına hem de okuyuculara dost olacak şekilde optimize etmek için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz. SEO, Arama Motoru Optimizasyonu, arama sonuçlarında web sitesi sıralamasını artırmak için çok önemli bir faktördür. Böylece, web sitenizi popüler hale getirmek için öncelikle arama motorlarına göre optimize edebilirsiniz. Soyut bir kavram olduğundan zengin içerikler ve ipuçları içerdiği için SEO'u nasıl yapacağınızı söylemek zor. Bununla birlikte, temel olarak arama motorlarına web sitesini göndererek, uygun anahtar kelimeleri seçerek, meta etiketlerini optimize ederek, kaliteli geri bağlantılar kurarak başlayabilirsiniz” dedi.