İnternette aşık olduğu adam milyoner çıktı: Şimdi malikanede yaşıyor

23 yaşındaki Allana Luke online arkadaşlık sitesinde hayatının aşkını bulduğu için çok mutluydu. Luke, ilk randevularından sonra tanıştığı kişinin milyoner olduğunu öğrendi. Daha önce lojmanda yaşayan Luke, şimdi sevgilisinin 11 odalı malikanesinde yaşıyor ve evlilik hazırlıkları yapıyor.

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İngiltere’de yaşayan 23 yaşındaki Allana Luke 2020 yılında online arkadaşlık sitesinde 56 yaşındaki Jeff Winn ile tanıştı. Tanıştıktan kısa bir süre sonra Luke, Winn’e mesaj attı ve ikili arasında sonunda aşk doğacak iletişim kuruldu.

İkili ilk buluşmalarından beri birlikte. Şimdi Luke, kendisinden 33 yaş büyük milyoner sevgilisiyle evliliğe hazırlanıyor. Luke, ailesi nedeniyle bir süredir lojmanda yaşadığını belirtirken, bu hayatından 11 odalı bir malikaneye geçişin kendisi için hala ‘inanılmaz’ olduğunu dile getirdi.

Luke’un evliliğe hazırlandığı Winn’in İngiltere’de bir hukuk firmasının sahibi olduğu ortaya çıktı.

İkili tanıştıktan hemen sonra lüks bir tatile çıkarken, daha sonra Winn’in dev malikanesine döndü. İkili şimdi burada Winn’in iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Luke, İngiliz Mirror gazetesine ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ben varlıklı bir ailede büyümedim. Bu yüzden yaşadığım ev benim için bugün bile hâlâ büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Tek yatak odalı bir daire almamız gerektiği konusunda Jeff’e sürekli şaka yapıyorum. Bu evi kaybetse ve iflas etse yine yanında olurdum ama gerçekleşmedikçe bu kanıtlayamayacağım bir şey sanırım. Jeff’in benden çok daha yaşlı göründüğünü inkâr edemem, bu da insanların bizi gördüklerinde gözlerini devirmelerine neden oluyor.” dedi.

Luke ilişkileri boyunca sevgilisi tarafından oldukça şımartılırken, Audi TT, Rolex marka saat, tasarım çantalar ve on hafta boyunca Barbados ve Tayland’a yurt dışı gezileri de buna dahildi.

Haziran ayının başında Jeff’in evlilik teklif etmesinin ardından nişanlanan çift, şimdi bir aile kurmaya hazırlanıyor.

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