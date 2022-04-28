Şaşırtıcı olay: İnternetten alınan köpeğin cinsi büyüyünce değişti

İngiliz bir kadın, internet üzerinden satın aldığı safkan köpeğin büyüyünce farklı bir cins olduğunu şaşkınlıkla paylaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlginç olay İngiltere’de gerçekleşti. Bethany Cupples isimli bir kadın, web sitesi Gumtree’den yaklaşık 9300 TL’ye (600 Euro) safkan Fransız buldog cinsi bir yavru köpek satın aldı, ancak köpek Luna büyüdükçe hayvanın farklı bir cins olduğunu fark etti.

Express’te yer alan habere göre, köpek yavrusu beklendiği gibi safkan bir Fransız buldoğu çıkmasa da, kadın, evcil hayvanını “dünyalara değişmeyeceğini” söylüyor.

Köpek yavrusu Luna’yla Mayıs 2020’de tanışan Cupples, evcil hayvanın o sırada beş haftalık olduğunu ve Gumtree’deki bir evcil hayvan reklamında görüp satın aldığını söylüyor.

Luna’yı annesine doğum günü hediyesi olarak satın alan kadın, köpeği görür görmez ona “aşık olduğunu” söylüyor.

KANDIRILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Bir şeylerin pek doğru olmadığını fark ettiğinde, Cupples, Luna’yı veterinere götürdü ve bu evcil hayvanın safkan bir Fransız buldoğu değil, bir Fransız buldog ile bir Yorkshire teriyerinin karışımı olan bir “Frorkie” olduğunu doğruladı.

Şu an Luna, ortalama bir Fransız buldoğundan çok daha uzun tüylere sahip ve ayrıca farklı bir burnu var.



Aldığı yeri suçlamayan Cupples, hayvanlara son derece özen gösterildiğini gördüğünü ve bu yaşadığının dürüst bir hata olması gerektiğine inanıyor.



Cupples, TikTok’ta yayınladığı bir videoda, evcil hayvanın geçmişten günümüze nasıl göründüğünün fotoğraflarını gösterdi. Luna’nın dönüşümünün videosu hemen viral oldu ve 3,3 milyondan fazla kez izlendi.

İlginizi Çekebilir Evcil hayvan istemeyen ev sahiplerine karşı kedisiyle evlendi

İlginizi Çekebilir Nesli tükenmekte olan fil 735 bin TL'ye avlandı