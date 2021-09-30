İnternetten sipariş verdi! Eve geleni görünce şoke oldu

İstanbul'da sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren adam, gelen kargodan kız çocuk elbisesi çıkınca şoke oldu. Firmaya arayan adam, kimsenin cevap vermemesiyle şikayetçi oldu.

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Standart boyut

Küçükçekmece’de esnaflık yapan bir çocuk babası Bedri Aslan, sosyal medyadan gördüğü iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi. Üç gün sonra verdikleri sipariş kargo çalışanı aracıyla kapıya gelirken, Aslan kapıda ödeme yöntemiyle 240 TL para ödedi. Aslan ise iki poşet içine koyulmuş kargoyu açtığında bir tane kız çocuk elbisesi ile karşılaştı.

KİMSE CEVAP VERMEDİ

Neye uğradığını şaşıran adam önce kargo elemanını aradı ancak kendisinin bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra elbiseyi aldığı sosyal medya sayfasına telefonla ulaşan Bedri Aslan, mesajların okunduğunu ancak cevap verilmediğini söyledi.

Bedri Aslan, “Eşime internet üzerinden iki elbise beğendim ve siparişini verdim. Sipariş verdikten 3 gün sonra da bugün kargo geldi. İçinden çıkan bir tane çocuk elbisesi. Mesaj attık, aradık cevap vermiyorlar. 240 TL ödedim. Eşim de sevinmişti, o da üzüldü. Şikayette bulunacağım” dedi. (İHA)