İntihar eden gençlere zehir göndermişti… Onlarca ölümle suçlandı
Kanada'da yüzlerce kişiye "intihar kiti" satan ve ölümlerine yardım etmekle suçlanan Kenneth Law hakkında soruşturma başlatıldı.
Kanada polisi, Montreal şehrinde çok sayıda kişiye “intihar kiti” olarak öldürücü zehir satan Kenneth Law isimli kişi hakkında soruşturma başlattı.
İntihara meyilli kişilere içerisinde ölümcül maddeler bulunan paketler yolladığı ortaya çıkan adamın,160’ı Kanada’daki adreslere olmak üzerine çok sayıda ülkeye yaklaşık 1200 paket gönderdiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında Law’ın bölgedeki intiharlarla ilişkisini araştıran polis, zanlının 100’den fazla ölümle ilişkilendirilebileceğini kaydetti. İnternet üzerinden intihara meyilli kişilere ölümcül maddeler satmakla suçlanan Law, 14 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Hakkında 14 farklı suçlama bulunan Law, 16-36 yaş aralığındaki pek çok kişinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınmıştı. İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı (NCA), Law’ın internet üzerinden 40 ülkeye ölümcül madde sattığını ve bu maddeleri satın alan 88 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. (AJANSLAR)