‘Into the Wild’ın ünlü otobüsü güvenlik gerekçesiyle taşındı

Christopher McCandless'ın gerçek hikayesini anlatan 'Into the Wild' kitabı ve aynı ismi taşıyan filmle birlikte maceraperestler arasında popüler olan terk edilmiş ikonik otobüs, güvenlik gerekçesi nedeniyle taşındı.

Gezgin Christopher McCandless’ın ABD’nin Alaska eyaletinde bir süre yaşadığı ve zehirlenerek yaşamını yitirdiği ünlü otobüsü, meraklı maceraperestlerin uğrak noktası haline gelince bir helikopter yardımıyla bölgeden taşındı. Otobüsün güvenli bir noktada tutulacağı açıklandı.

Cep telefonların çekmediği ve hava koşullarının tahmin edilemez olduğu bölgeye akın eden kişilrin güvenliğinden endişe eden yetkililer, bu kararı almak zorunda olduklarını belirtti.

Alaska Doğal Kaynaklar Sorumlusu Corri Feige, “İnsanları, Alaska’nın vahşi doğasından güvenli bir şekilde zevk almaya teşvik ediyoruz ve bu otobüsün popüler hayal gücü üzerinde sahip olduğu etkiyi anlıyoruz. Ancak bu terk edilmiş ve durumu giderek kötüleşen araç tehlikeli ve maliyetli kurtarma çalışmalarını gerektiriyordu. Daha da önemlisi bazı ziyaretçilerin hayatına mal oluyordu” dedi.

Geçen yıl otobüsü görmek için Belarus’tan gelen bir kadın yaşamını yitirmiş, bu yıl başlarında ise beş İtalyan turisti kurtarmak için operasyon düzenlenmişti.

Christopher McCandless, Alexander Supertramp takma adıyla Alaska yolculuğu sırasında 1992’de terk edilmiş bu otobüsü bularak orada yaşamaya başladı. McCandless’ın yanında harita, pusula gibi gereçler yoktu ve gıda malzemeleri oldukça sınırlıydı.

Yaklaşık üç ay boyunca burada yaşayan McCandless, düzenli olarak not tuttu. Bu sürenin ardından geri dönmeye karar veren McCandless, Teklanika nehrinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı ve yaralandı. O dönemde av bulamadığından dolayı çevreden topladığı meyve ve bitki kökleriyle yaşayan Chris, zehirli bir bitki tohumunu yiyerek zehirlendi. McCandless, 12 Ağustos’ta günlüğüne son kaydını düştü: “Harikulade Böğürtlenler”

McCandless’ın cansız bedeni ise 6 Eylül 1992’de kaldığı otobüste bir avcı tarafından bulundu.

1996 yılında ise Jon Krakauer, McCandless’ın yaşamın ‘Into the Wild’ adlı bir kitaba dönüştürdü. Kitap, Sean Penn tarafından 2007 yılında beyazperdeye aktarıldı.