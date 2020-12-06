İpek böceği yüzleri güldürüyor: Vatandaşın yeni gelir kapısı oldu

Bilecik’te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipek böcekçiliği, önemini koruyarak merkez ve ilçe köylerinde halen yapılıyor. Birçok ailenin geçim kaynağı olan ipek böceği yetiştiriciliği için büyük destekler sağlanıyor. Bir koli ipek böceği, bir asgari ücrete bedel...

1940 yılında üreticilerin de katılımıyla kurulan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZA BİRLİK) ve bağlı bulunduğu Bilecik 50 numaralı Koza Tarım Satış Kooperatifi, Eskişehir Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Mayıslar Köyü'ndeki tesislerde canlandırılan ipek böceği yumurtalarını, Bilecik'te ipek böceği üreticilerine adreslerinde teslim ediliyor. Bilecik'te üretilen kozaların yüzde 70'i İnhisar İlçesi ve köylerinde üretiliyor. Son yıllarda ipek böceği üretimini artırmak ve genç kuşakları da üretime dahil etmek için Koza Birlik tarafından ücretsiz dut fidanı desteği de sağlanıyor.

DÜNYANIN EN SAĞLAM İPLİĞİ

Yumurtadan çıkan ipek böceği tırtılı, dut yaprağı yiyerek, her bir kozadan tek parçada uzunluğu 800 ila bin 200 metre arasında değişen dünyanın en sağlam ipliğini üretiyor. 3 kilo ipek böceği kozasından, 2 kilo kadar ham ipek çıkarken, tıp alanında ameliyat ipi olarak kullanılmasının yanında çelik yelek, paraşüt kumaşı, uzay sanayinde, tekstil ve dokuma sektöründe de kullanılan ipek, bilinen en sağlam doğal iplik.

SERMAYESİZ KAZANÇ KAPISI

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, aile bütçesine katkı sağlamak adına ipek böceği yetiştiriciliğinin Bilecik ve ilçelerinde devam ettiğini belirterek, tarihi ipek yolu denmesinin sebebinin de ipeğin ne kadar kıymetli ticaret malı olduğunu gösterdiğini söyledi. Vali Şentürk, “Gençler, fabrikada veya başka yerlerde daha zahmetli işlerle geçinme gayreti içerisine girmek yerine, kendi köyünde kendi işinin patronluğunu yaparak ipek böcekçiliğine yönelebilir. 10 kutuluk bir ipek böceği lavrasından, bir yıllık ki, o yıl dediğimiz 45 güne sığıyor. Bu zaman zarfında sarf edilen emek ile beraber asgari ücretin üzerinde gelir elde edilir” dedi.