İpek böcekçiliği Eskişehir’de canlanıyor

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçmiş yıllarda Sakarya Vadisi kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri olan ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak için harekete geçti. İpek Böcekçiliğini Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 300 binden fazla dut fidanını üreticilerle buluşturdu. Proje kapsamında açılan İpek Evi Projesi ile kadınlar ve engelliler eğitim alacaklar. İpekten ve pamuktan peştamal, peşkir, kese, sehpa örtüsü, perde, şal, atkı, bileklik, anahtarlık gibi hediyelik ürünleri üretip satacak ve aile ekonomilerine destek olacaklar. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen projenin detaylarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

İPEK YOLU'NUN BİR DURAĞIYDI

İpek Yolu'nun, Çin'den başlayıp Akdeniz ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yolu olduğunu ifade eden Yılmaz Büyükerşen “Eskişehir'de geçmişte, bu tarihi yolun Anadolu'daki önemli duraklarından birisiydi. Çin Hükümeti, tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak için büyük çalışmalar yapıyor. Bizim de Eskişehirliler olarak bu çalışmalardan payımıza düşeni almak, çiftçimize maddi gelir sağlamak için Eskişehir'in tarihi değerlerini bir bir ortaya çıkarmamız ve çıkardığımız bu değerleri en iyi şekilde sunmamız, pazarlamamız gerekiyor” dedi. Başkan Büyükerşen'in talimatıyla hayata geçen ve Koza Birlik ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında 300 binin üzerinde dut fidanı üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. İpek böcekçiliğinin Eskişehir'in kaybolmaya yüz tutmuş değerlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Büyükerşen, yeni dönemde başta ipek böcekçiliği olmak üzere üreticiye her alanda destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek “Belediye olarak yol, su, sosyal ve kültürel hizmetler gibi hizmetlerimizin dışında kırsal kalkınmada önemli projelere imza atmak istiyoruz. Nasıl ki Eskişehir'i Türkiye'de örnek bir kent haline getirdiysek, bunu kırsal kalkınma projelerimiz ile de başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DUT BAHÇELERİ ÇOĞALIYOR

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi ile verdikleri destek sonrası üreticilerin kendi dut bahçelerini açmaya başladığını belirten Başkan Büyükerşen “Üç yıl içerisinde bizler de onlara hem dut fidanı desteği sağlayıp hem de ziraat mühendislerimiz aracılığıyla ücretsiz danışmanlık vererek üretimi arttırmalarına yardımcı oluyoruz. İnanıyorum ki bu bahçelerimizin sayısı her geçen yıl artacak ve Eskişehir bu alanda da Türkiye'de örnek üreten bir kent olacaktır” dedi. Büyükşehir Belediyesi kendisine ait 23 dekarlık alanda dut fidesi üretimi gerçekleştiriyor. Belediyenin tesislerinde üretilen binlerce dut fidanı Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere ulaştırılıyor.

KAYBOLAN DEĞERLERİMİZDENDİ

Büyükerşen, “Şehrin kaybolan değerlerinden birisi de ipek böcekçiliği. Zamanında üreticimiz bu işten güzel gelirler elde ederken, bugün artık klasik tarıma yönlenmiş durumda. Belediye olarak bu konuya hassas yaklaşıyor ve üreticimize bu değerimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu yüzden de İpek Böcekçiliği Geliştirme Projemiz ile bugüne dek 300 binden fazla dut fidanını üreticilerle buluşturduk” şeklinde konuştu.

TÜRK İPEĞİNDEN ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

İpek böcekçiliğini yaygınlaştırma konusunda kararlı olduklarını belirten Başkan Büyükerşen, açtıkları İpek Evi ile kadınlara Türk ipeğinden ürünleri üretmeleri konusunda eğitimler verdiklerini ifade etti. Büyükerşen konuşmasında şunları söyledi: “Yanlış tarım politikaları yüzünden belli başlı ürünlerin arasına sıkışıp kalmış üreticimize ipek böcekçiliğini hatırlatmak istiyoruz. Proje kapsamında, çiftçilerin yetiştirdiği kozalardan elde edilen ipek iplikler işlenerek İpek Evi'nde dokunacak. İpek Evi Projesi, Odunpazarı Tarihi Bölge içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve İpekli Dokuma Sanatçısı Kasım Uzunöz danışmanlığında ilk faaliyetlerine başladı. Bir yandan dut fidanı üretimimize devam ederken, diğer taraftan da kadınlarımıza ipekten değeri yüksek ürünleri nasıl üretebileceklerini öğretiyoruz. Türk ipeğinden atkı, şal, kravat, gömlek gibi ürünleri üreterek satışını gerçekleştiren kadınlarımız bu sayede aile ekonomilerine de ciddi anlamda katkı sağlamış olacaklar.”

Muhtar da ipek böcekçiliğine başladı

Günyüzü Mahalle Muhtarı İbrahim Aktay da Büyükşehir Belediyesi'nin ipek böcekciliği projesine katılanlardan sadece birisi. Diktiği fidanlar ile 8 ay gibi kısa bir sürede çok güzel sonuçlar aldığını belirten Aktay “Hazırlamış olduğum projeyi dilekçe ile Büyükşehir Belediyemize ilettim. Sayın hocamızın onayı ile burada örnek bir bölge oluşturduk. Yaklaşık 50 dönümlük arazide ipek böcekçiliği çalışmaları yapıyoruz. İnsanımız inanmasa da ipek böcekçiliğinden çok güzel gelirler elde edileceğini göstermek istiyorum. Burada yaptıklarımızla Günyüzü'ndeki üreticilere örnek olmak istiyorum. Çünkü geçmiş yıllarda Günyüzü'nde bu bölgede gerçekten atalarımız bunu yapmışlar. İnşallah hocamızın destekleri ile Günyüzü'nü gün yüzüne çıkaracağız” dedi.