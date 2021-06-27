İpekböcekçiliği sayesinde hayaller gerçek oluyor

Bursa Mustafakemalpaşa'da kaybolmaya yüz tutmuş ipekböcekçiliği geleneği yeniden hayat buldu. Sıfır masrafla, 40 günde 1 kutu ipekböceği yetiştiren üretici ortalama 4 bin TL gelir elde ediyor. Kozadan elde ettiği gelir ile kendisine elektrikli motosiklet alan Gülbiye Bayram (60), ipekböceği yetiştiriciliğinde her yıl kapasite artırımına gidiyor.

LARVALAR ÜCRETSİZ

Bursa'da bir zamanlar iyi bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliğini yaygınlaştırmak için aylar öncesinden çalışmalara başlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yetiştiricilik yapmak isteyen 25 üreticiye baharla birlikte, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden (Kozabirlik) temin edilen ve yumurtadan çıkmış larvaları ücretsiz olarak dağıttı. Projenin önümüzdeki yıl 100 üretici ile yoluna devam etmesi bekleniyor.

Çaltılıbük Köyü'nde yaşayan Gülbiye Bayram, ipekböcekçiliği ile geçimlerini sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Üretim için evin bir bölümünü bu iş için ayırdık. Masrafsız ve kazancın iyi olması mesleğin en güzel yönlerinden biri. Devlet desteğinin sektör açısından çok faydalı. 40 günde örülen kozadan kazandığım parayla elektrikli bisiklet hayalimi gerçekleştirdim. Meslekte tecrübe kazandıkça ve gelirler arttıkça kapasitemizi de arttırıyoruz.”

Aldığı destekle evinin çatı katında ipekböceği yetiştiriciliği yapan Kamil Karaman da (62), şöyle konuştu:

ZEVKLİ BİR İŞ

“Hem iklim bakımından hem de dut yaprağı tedarik etme konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Koza üretimi ilgi isteyen bir iş. Zahmetli olduğu kadar kazancı yüksek ve zevkli. Bir üretici 4 kutu ipekböceğine çok rahat bakabiliyor.”

“GELİRLERİNİ 5 BİN TL'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

İpekböcekçiliği kültürünün yeniden gelişmesi ve hak ettiği değeri bulabilmesi için başlattıkları çalışmaların artarak sürdüğünü belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Belediye olarak bu konuya hassas yaklaşıyor ve üreticimize bu değerimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. 75 TL olan kilo fiyatını da 100 TL bandına çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. 40 günde elde edilen 4 bin TL'yi bulan kutu gelirlerini ise 5 bin TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında geleneksel üretimi modern tarıma entegre etmek adına var gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

İPEK KOZASI NASIL OLUŞUR?

Kelebek yumurtalarını dut yaprakları üzerine bırakır. Yumurtalardan larva halinde çıkan tırtıllar iyice büyüyüp de hücrelerine yerleşince üst dudağındaki delikten iplik halinde zamk gibi bir sıvı çıkararak kozasını yapmaya başlar. Eğer kendi haline bırakılırsa iki üç hafta içinde kelebek haline gelerek ördüğü kozayı parçalar ve dışarı çıkar. Bu yüzden kozayı parçalamadan kozalar sıcak suya atılır veya sıcak su buharına tutularak tırtıl öldürülür. Böylece ipek kozaları elde edilir. Bu kozalardan da tel şeklindeki ipek lifleri çıkarılıp ham ipek üretilir.