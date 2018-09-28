Iraklı model Fares, Bağdat’ta öldürüldü
Fotomodel Tara Fares, dün Irak´ın başkenti Bağdat´ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce birkaç kez IŞİD terör örgütünden ölüm tehditleri almış, Bağdat’ı terk ederek Erbil´de yaşamak zorunda kalmıştı. Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares’in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA