Iraklı model Fares, Bağdat’ta öldürüldü

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Fotomodel Tara Fares, dün Irak´ın başkenti Bağdat´ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce birkaç kez IŞİD terör örgütünden ölüm tehditleri almış, Bağdat’ı terk ederek Erbil´de yaşamak zorunda kalmıştı. Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares’in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA