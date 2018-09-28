Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Iraklı model Fares, Bağdat’ta öldürüldü
Iraklı model Fares, Bağdat’ta öldürüldü
Iraklı fotomodel Tare Fares (22), Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Daha önce IŞİD terör örgütünden ölüm tehditleri alan Fares, Erbil'de yaşamıştı.
Yaşam 28 Eylül 2018 - 11:27

Fotomodel Tara Fares, dün Irak´ın başkenti Bağdat´ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

resim1_6236792

Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce birkaç kez IŞİD terör örgütünden ölüm tehditleri almış, Bağdat’ı terk ederek Erbil´de yaşamak zorunda kalmıştı. Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares’in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

resim2_6236791
Son güncelleme: 11:43 - 28.09.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler