İran sınır kapılarını açtı, Van’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a çıktı

Van'ın İran'a açılan ve pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan ancak Türkiye tarafından 17 Mayıs'ta geçişlere açılan Kapıköy Kapısı'nda, İran tarafının da kapılarını açmasıyla turist geçişleri yoğunluk kazandı. Van Turizm ve Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, yüzde 20 olan otellerin doluluk oranının şu an yüzde 90'a çıktığını söyledi.

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Van’da corona virüsü tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs’ta araç ve yaya trafiğine açıldı. Ancak İran tarafından artan vakalar nedeniyle 16 Eylül’de kısmi açılan sınır kapısı, 9 Ekim’de ise İran tarafının da açmasıyla tamamen geçişlere açıldı. İran’dan gelen turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor.



Sınır kapısından kalabalık kafileler halinde giriş yapan İranlı turistlerin gelişi, pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan esnafı sevindirdi. Gelen turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip, giyim malzemesi satan mağazalarda alışveriş yapıyor.

İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisini canlandırırken, özellikle pandemi sürecinde yüzde 20 olan otellerdeki doluluk oranı, yüzde 90’a yükseldi.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, “İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisine canlılık getirdi. Yüzde 100 dolu olan otellerimiz var. Bu da Van esnafımız için sevindirici bir durum. Çünkü İranlılar sadece turizm ve tatil için gelmiyor, aynı zamanda alışveriş için de geliyor. Bu bize bayram sevinci yaşattı” dedi. (DHA)