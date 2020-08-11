İran’da corona virüs yayılma hızı 9 kat arttı
İran devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, corona virüsün yayılma hızının ülke genelinde 9 kat arttığını söyledi. İran'da halkın sağlık protokollerine uyma oranlarının Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 20 olduğunu belirten Herirçi, bu oranın yüzde 50'e yükseldiğini belirterek, “Halkın yüzde 50'si sağlık protokollerine uymadığında halkın diğer yüzde 50'sinin emekleri boşa gidiyor” dedi. Ülke genelinde korona virüsün yayılma hızının 9 kat arttığını belirten Herirçi, virüsün etki gücünü henüz bilemediklerini aktardı.(İHA)